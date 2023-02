Lipsia-Manchester City: un confronto da brividi. Numeri e Diretta Live

I precedenti due confronti tra Lipsia e Manchester City sono avvenuti entrambi nella passata edizione della Champions League, con un totale di 12 gol realizzati nelle due partite (Manchester City 6-3 Lipsia e Lipsia 2-1 Manchester City).

● Questa è la terza volta che il Lipsia incontra una squadra inglese negli ottavi di finale della Champions League. Dopo avere ottenuto due vittorie contro il Tottenham nel 2019/20, la squadra tedesca è stata battuta andata e ritorno dal Liverpool nell’edizione 2020/21.

● Il Manchester City ha perso solo una delle precedenti 17 partite contro squadre tedesche in Champions League (14V, 2N), con i Citizens in grado di segnare 2.6 gol a partita nel parziale. L’unica sconfitta è arrivata in trasferta contro il Lipsia nella fase a gironi della passata edizione (1-2), con la squadra di Guardiola già qualificata alla fase a eliminazione diretta della competizione.

● Dopo aver vinto i primi tre incontri nella fase a eliminazione diretta della Champions League, il Lipsia ha perso ognuna delle successive tre partite senza segnare nemmeno un gol – 0-3 contro il Paris Saint-Germain nella semifinale dell’edizione 2019/20 e due sconfitte per 2-0 contro il Liverpool negli ottavi di finale nel 2020/21.

● Tra gli allenatori che contano almeno 50 panchine in Champions League, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha la più alta percentuale di vittorie nella storia della competizione (63% – 97 vittorie su 154 partite).

● Il Lipsia ha vinto ognuna delle ultime quattro partite in Champions League, la striscia vincente più lunga per il club tedesco nella competizione. Infatti, solo Julian Nagelsmann nel 2019/20 – quando raggiunse la semifinale – ha ottenuto più vittorie in una sola edizione della Champions League (sei) sulla panchina del Lipsia di Marco Rose (quattro).

● Christopher Nkunku – che ha segnato nelle sue due ultime gare con il Lipsia in Champions League – potrebbe diventare il primo giocatore nella storia del club a segnare per tre partite di fila nella competizione. Nella sconfitta per 6-3 del Lipsia in casa del Manchester City nel settembre 2021, il giocatore ha realizzato la sua unica tripletta nella competizione fino ad oggi – diventando solamente il secondo a realizzarne una contro i Citizens dopo Lionel Messi (con il Barcellona nell’ottobre 2016).

● L’attaccante del Manchester City Erling Haaland ha realizzato sei gol nelle quattro precedenti partite contro il Lipsia, segnando tre doppiette con la maglia della sua precedente squadra, il Borussia Dortmund. Infatti, Haaland ha segnato in media un gol ogni 60 minuti nelle sue quattro gare contro il Lipsia.

● Christopher Nkunku ha preso parte a sequenze su azione che hanno totalizzato 7.5 xG, meno solo di Vinícius Júnior nella fase a gironi della Champions League 2022/23 (8.4).