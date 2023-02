Inter-Porto, sfida sul filo del rasoio: guarda la DIRETTA LIVE del match

● Tutti e quattro i precedenti confronti tra Inter e Porto sono avvenuti in Champions League nel 2005 – la squadra italiana è rimasta imbattuta negli ottavi di finale dell’edizione 2004/05 (1V, 1N), prima che le due squadre vincessero una partita a testa nella fase a gironi della Champions League 2005/06.

● Questo sarà la 10a sfida tra l’Inter e una squadra portoghese in una competizione europea: i nerazzurri sono rimasti imbattuti nei precedenti nove confronti, ottenendo otto vittorie e un pareggio (1N). L’unica squadra portoghese a evitare la sconfitta contro l’Inter è stata il Boavista pareggiando 0-0 in Coppa UEFA nell’ottobre 1991.

● Il Porto ha perso solo una delle precedenti sette partite contro squadre italiane in competizioni europee (4V, 2N). L’unica sconfitta è arrivata in trasferta contro la Juventus nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/21 (2-3), quando la squadra di Sergio Conceição riuscì a passare il turno grazie al pareggio complessivo nelle due sfide.

● L’Inter ha vinto ognuna delle ultime due gare interne giocate in Champions League, battendo il Barcellona per 1-0 e il Viktoria Plzen per 4-0. L’ultima volta che i nerazzurri hanno collezionato tre vittorie di fila in casa nella competizione è stata tra dicembre 2009 e novembre 2010 (una striscia di sette), parziale nel quale hanno alzato il trofeo, nell’edizione 2009/10.

● Il Porto ha vinto le ultime quattro gare in Champions League e potrebbe eguagliare la sua striscia vincente più lunga nella competizione – una serie di cinque vittorie tra ottobre e dicembre 2018, sempre con Sergio Conceição in panchina.

● Questo sarà la quinta partita per l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi nella fase a eliminazione diretta della Champions League: il tecnico italiano ha perso tre di queste quattro gare (1V). L’unica occasione in cui ha evitato la sconfitta è stata contro il Liverpool ad Anfield nella scorsa edizione (0-1), tuttavia la sua squadra è stata eliminata agli ottavi di finale con il punteggio complessivo di 2-1 per gli inglesi.

● Sergio Conceição è l’allenatore del Porto che ha vinto più incontri in Champions League (20). Inoltre, solamente Jolen Lopetegui (56% – 9/16) ha una percentuale di vittoria migliore del tecnico portoghese (50% – 20/40) tra gli allenatori con almeno 10 panchine alla guida del Porto nella competizione.

● Edin Dzeko è stato coinvolto in quattro gol in sei presenze in questa edizione della Champions League (tre gol e un assist); più di qualsiasi altro giocatore dell’Inter.

● Mehdi Taremi ha preso parte a sette gol in cinque partite con il Porto in questa Champions League (cinque gol e due assist) – il maggior numero di partecipazioni a rete per un giocatore del Porto in una singola edizione da Moussa Marega nel 2018/19 (otto – sei gol e due assist).