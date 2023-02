Gf Vip, Oriana è in crisi profonda: “Vedo tutto nero”

Condividi

L’influencer venezuelana rivela agli amici di stare vivendo giorni molto difficili nella casa, anche a causa di Daniele

Nella casa del Grande Fratello Vip sono giorni difficili per Oriana Marzoli. L’influencer venezuelana, tra le protagoniste principali di questa edizione del reality e amatissima dal pubblico per il suo carattere forte e la sua esuberanza, sembra essersi spenta. “Mi ricordo che prima mi divertivo e stavo bene ma non riesco a stare più così“, ha confessato oggi agli amici del gruppo degli ‘Spartani’.

L’AMAREZZA DI ORIANA

D’accordo con lei è soprattutto Luca Onestini, che ricordando il clima sempre più teso nella casa più spiata d’Italia ha notato: “C’è una pesantezza clamorosa nell’aria”. Per Oriana “le puntate sono sempre toste, mi viene difficile essere serena, faccio fatica”.

Marzoli, tra le più battagliere del Gf Vip 7 – recentissima è la sua discussione infuocata con Matteo Diamante – è quasi irriconoscibile. Il look total black che ha scelto stamattina è perfetto per esprimere il suo stato d’animo: “Mi sento che è tutto negativo, è come quando assorbi energia negativa”.

IL RAPPORTO DIFFICILE TRA ORIANA E DANIELE

E non c’è nemmeno l’amore a risollevare la venezuelana: le cose con Daniele Dal Moro non sembrano funzionare, la diffidenza dell’ex tronista non si attenua e Oriana ci sta male: “Tra le puntate, la gente qua dentro, Daniele… Non riesco a vedere nulla di positivo. Le giornate sembrano non passare mai”, ha confessato agli amici.

IL CONSIGLIO DI TAVASSI A ORIANA

E mentre Luca e Alberto provavano a tirarla su, ci ha pensato Edoardo Tavassi a darle un consiglio: “Cerca di staccarti da certe cose, finita quest’esperienza ci sono persone che non rivedrai mai più in vita tua”. Un invito a non dare troppo peso a dinamiche interne alla casa che spariranno con la fine del reality, prevista per il 3 aprile.

ORIANA A DANIELE: “SONO FORTE MA NON DI PIETRA”

In seguito c’è stato un confronto tra Oriana e Daniele, che ha visto molto giù la ragazza e ha provato a capirne i motivi. “Io sono forte ma arrivo a un punto dove non ce la faccio più – ha detto Marzoli in lacrime – sono molto forte, però non è che sono di pietra”.

