Ennesima sassaiola contro i bus in via Candoni

Ancora una sassaiola contro un bus. Ancora un mezzo pubblico danneggiato in via Luigi Candoni, dove convivono il deposito Atac e il campo rom. Un fenomeno che si ripete da anni. Solo nel 2023 sono nove gli atti vandalici che hanno interessato gli autobus in entrata e uscita dalla rimessa di Magliana vecchia. Ultimo episodio la notte fra martedì e mercoledì quando a essere preso di mira è stato un bus della linea 771 della Roma Tpl, dove non si trovavano passeggeri a bordo.

È stato l’autista a richiedere l’intervento al 112 poco dopo la mezzanotte, quando alcune pietre lanciate da ignoti hanno infranto i vetri del 771. In via Luigi Candoni sono quini intervenuti i carabinieri della stazione Roma IV Miglio. Ascoltato l’autoferrotranviere ha riferito di un gruppo di ragazzi che dopo aver tirato le pietre si è subito dileguato.