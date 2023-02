Elodie e la furiosa lite in aeroporto: “È sotto effetto di qualcosa” (IL VIDEO)

Condividi

La cantante racconta un aneddoto della sua vita nella docu-serie di Prime Video ‘Sento ancora la vertigine’

Dopo il ritorno al Festival di Sanremo, che l’ha vista classificarsi al nono posto, Elodie è approdata su Prime Video. E’ disponibile sulla piattaforma streaming ‘Sento ancora la vertigine’, la prima docu-serie dedicata alla cantante. Tre episodi in cui seguiamo l’artista in alcuni dei momenti più importanti della sua carriera e aneddoti sulla sua vita privata. Come quello che l’ha vista protagonista di una lite furibonda con un uomo in aeroporto, che aveva insinuato che la cantante fosse sotto effetto di qualche stupefacente.

ELODIE E LA LITE IN AEROPORTO

“Stavo in aeroporto sovrappensiero, a Pescara non mi ricordo. E sento uno che al telefono parlava di me: ‘ passata una, sembra Elodie, sembra sotto effetto di qualcosa’“, racconta Elodie in un episodio della docu-serie. “Sono impazzita, sono andata lì, me lo sono mangiato“. Anche la polizia è intervenuta per placare la rabbia della cantante. “Sono impazzita perché ho detto: ‘ma pensa sto stronzo’”.

‘SENTO ANCORA LA VERTIGINE’

Nella docu-serie ‘Sento ancora la vertigine’, una produzione Grøenlandia in collaborazione con Prime Video, Elodie per la prima volta sceglie la narrazione attraverso immagini video per mostrare alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, la sua sfida per trovare la canzone per Sanremo 2023 e il suo essere costantemente in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere mai abbastanza. I tre episodi, prodotti da Matteo Rovere e Leonardo Godano, sono stati diretti da Nicola Sorcinelli.

FONTE DIRE – www.dire.it