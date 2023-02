Addio a Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi

Condividi

Si è spenta all’età di 85 anni Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi. Ad annunciarne la scomparsa è stata la figlia Rosanna con un post sui social. L’attrice ha pubblicato una foto in bianco e nero della mamma da giovane e ha scritto “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Nessuna dichiarazione, al momento, da parte di Lino Banfi che era legato alla sua Lucia da 60 anni.

Un amore d’altri tempi il loro, sempre spalla l’uno dell’altra, mai divisi, mai un gossip sulla loro relazione sentimentale. Lucia Lagrasta, questo il suo nome di battesimo, in Zagaria dopo il matrimonio di Lino Banfi (il cui vero nome è, appunto, Pasquale Zagaria), era una donna molto riservata, da anni combatteva con l’Alzheimer. Con Lino Banfi si erano sposati il 1 marzo 1962, tra qualche giorno avrebbero compiuto 61 anni di matrimonio. Dal loro amore sono nati i figli Walter e Rosanna.

Banfi, in un’intervista passata aveva dichiarato di non accettare la malattia della moglie perché non gli permetteva di vivere serenamente la vita con lei. La figlia Rosanna, invece, in una recente intervista a Verissimo aveva dichiarato: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare”.