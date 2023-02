Pallavolo, da sabato a Roma la final four di Coppa Italia

Condividi

La grande pallavolo sarà protagonista, questo fine settimana a Roma, con la Final Four Del Monte Coppa Italia, in programma al Palazzo dello Sport il 25 e 26 febbraio. Sabato sono in programma le semifinali, tra le migliori quattro squadre di SuperLega, che vedranno affrontarsi Sir Safety Susa Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino-Allianz Milano. Poi, domenica la finale che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 alle ore 16.00. Oggi, nella sala Giulio Cesare in Campidoglio si è svolta la presentazione dell’evento, alla quale sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Lega pallavolo Serie A, Massimo Righi, il vicepresidente della Federazione italiana pallavolo, Luciano Cecchi, la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli e l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, il quale ha evidenziato il fatto che “in questo anno, Roma ha dimostrato concretamente che può essere la Capitale dei grandi eventi sportivi italiani, ma anche una delle piazze più importanti a livello internazionale, grazie all’arrivo del Giro d’Italia, alla Ryder Cup, ai Mondiali di skate e soprattutto alla fase finale dell’Europeo di pallavolo maschile che si svolgeranno a settembre. Questi grandi eventi, oltre a sviluppare turismo ed economia, avvicinano le persone alla pratica sportiva”. Della stessa opinione è Svetlana Celli, per la quale “oggi avere la possibilità di vedere la pallavolo maschile è per tutta la città un motivo di grande orgoglio. Vedere i campioni in campo è anche un grande esempio per le giovani generazioni. Lavorare con la Federazione pallavolo è sempre un onore e le istituzioni sono e vogliono essere al fianco di questa bellissima realtà sportiva che coinvolge tantissimi giovani e tanti campioni”. In questo fine settimana il presidente Righi si aspetta di “continuare a sognare. È un campionato incredibile con grande qualità tecnica. Dalla finale della Final Four conosceremo le squadre che si affrontereanno nella Supercoppa italiana e l’auspicio è di vedere tanta gente sugli spalti”. In conclusione della conferenza ha preso la parola il vicepresidente federale Cecchi, per il quale la Final Four di Coppa Italia “è una manifestazione importante e, grazie all’Amministrazione comunale e alla Lega pallavolo Serie A, è stato possibile realizzarla, anche con il lavoro dei comitati che operano sul territorio, come la Fipav Roma e Fipav Lazio”. Oltre alla Final Four di Coppa Italia, il Palazzo dello Sport di Roma ospiterà un altro grande evento di volley. Dal 14 al 16 settembre, infatti, si svolgeranno le semifinali e finali dell’Europeo maschile.