Monza-Milan, segui la DIRETTA LIVE: formazioni e dove vederla

Dopo aver perso le prime due sfide contro squadre lombarde in Serie A (v Atalanta e Milan tra settembre e ottobre 2022), il Monza è rimasto imbattuto contro formazioni della sua stessa regione nel 2023 in campionato (pareggio contro l’Inter e vittoria contro la Cremonese).

Il Monza è la squadra con la striscia aperta più lunga di gare senza sconfitta in questa Serie A (otto: 4V, 4N). In più, a partire dall’arrivo di Raffaele Palladino (dal 13 settembre) i brianzoli hanno guadagnato 28 punti in 16 partite (8V, 4N, 4P), solo Napoli (45), Juventus (34) e Inter (32) hanno fatto meglio nel periodo in Serie A (uno in più del Milan, 27).

Dopo aver perso le prime tre partite casalinghe in Serie A con Giovanni Stroppa, il Monza è rimasto imbattuto in sette delle successive otto con Raffaele Palladino alla guida all’U-Power Stadium (4V, 3N), pareggiando tutte le ultime tre. Dopo il successo per 1-0 contro il Torino, il Milan potrebbe registrare due clean sheet di fila in campionato per la prima volta dallo scorso agosto (v Bologna e Sassuolo in quel caso).

Il Milan ha perso le ultime due trasferte di campionato senza segnare, è dall’ottobre 2017 che non registra tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A, mentre l’ultima volta che i rossoneri non hanno trovato il gol in tre gare esterne consecutive di campionato risale al gennaio 2005.

Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori italiani diversi del Monza in questa stagione di Serie A: otto, al pari dell’Empoli. Andrea Petagna ha segnato un gol (v Sampdoria) e fornito un assist (v Bologna) nelle sue ultime due partite di campionato: il classe ’95 potrebbe essere coinvolto in gol per tre match di fila in Serie A per la prima volta dal marzo 2020 (con la maglia della SPAL in quel caso).

Pur avendo trascorso un periodo nelle giovanili del Milan, Matteo Pessina non ha mai esordito con la prima squadra rossonera. Il classe ’97 ha preso parte a cinque gol in questo campionato (tre reti e due assist), solo nel 2019/20 ha fatto meglio una singola stagione di Serie A (sette reti in quel caso con il Verona).

L’unica doppietta di Brahim Díaz nei maggiori cinque campionati europei è arrivata nella sfida d’andata contro il Monza lo scorso 22 ottobre – quelli sono stati anche i suoi ultimi gol con il Milan in Serie A. Solo una delle sette reti di Olivier Giroud in questo campionato è arrivata in trasferta (v Sampdoria lo scorso 10 settembre su rigore), dopo che i suoi precedenti sei gol in Serie A erano stati realizzati fuori casa.

Le probabili formazioni di Monza-Milan

Queste le probabili scelte di Palladino e Pioli per la prossima partita.

La formazione del Monza

Monza (3-4-2-1)

Di Gregorio

Izzo

Marì

Caldirola

Donati

Pessina

Rovella

Carlos Augusto

Caprari

Ciurria

Petagna

La formazione del Milan

Milan (3-4-2-1)