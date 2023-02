Sampdoria-Inter: segui la DIRETTA LIVE. Formazioni e dove vedere il match

L’Inter ha vinto in nove delle ultime 11 partite di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P) e nelle ultime due in ordine di tempo ha registrato due successi per 3-0: i nerazzurri non battono i blucerchiati nel massimo torneo per tre volte di fila senza subire gol dal periodo 1949-1950.

Nelle ultime otto sfide al Ferraris tra Sampdoria e Inter in Serie A regna perfetto equilibrio: tre successi, due dei quali con clean sheets per ciascuna e due pareggi; l’ultimo match a Genova è terminato in parità e bisogna tornare al 2008 per vedere due pareggi di fila in casa della Sampdoria tra queste due formazioni.

La Sampdoria ha pareggiato nell’ultimo match di campionato contro il Monza, ma non riesce a rimanere imbattuta per due partite di Serie A consecutive addirittura da aprile 2022 e non colleziona due pareggi di fila da dicembre 2021. L’Inter è – al pari di Borussia Dortmund e Bochum – una delle tre squadre che hanno raccolto meno pareggi nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 (uno solo segno “X” contro il Monza); la squadra nerazzurra ha pareggiato solo una volta nelle ultime 30 partite giocate in Serie A.

Solo la Roma (quattro) ha collezionato più clean sheets dell’Inter (tre) in questo 2023 in Serie A: i nerazzurri hanno chiuso tre partite con la porta inviolata da inizio anno (sei gare), una sola volta in meno che nelle precedenti 15 giornate di questo campionato (quattro). L’Inter ha segnato due degli ultimi tre gol in Serie A su sviluppo di corner e con sette centri da questa situazione di gioco è la seconda squadra del campionato dopo il Napoli (10); nel match d’andata contro la Sampdoria i nerazzurri hanno segnato una delle tre reti proprio su calcio d’angolo.

Dejan Stankovic – 10 stagioni all’Inter tra il 2004 e il 2013 e compagno di squadra di Simone Inzaghi per quattro stagioni alla Lazio tra il 1999 e il 2003 – ha una media punti di 0.62 in 13 gare da allenatore della Sampdoria: si tratta della più bassa per un tecnico blucerchiato con più di 10 panchine nell’era dei tre punti a vittoria.

Manolo Gabbiadini ha partecipato a tre reti da inizio 2023 in Serie A (tre gol), dopo che aveva messo lo zampino in soli quattro gol (due reti, due assist) in tutto il 2022 in campionato; tra le squadre affrontate più di 10 volte in Serie A, l’Inter è una delle due, al pari con il Milan, contro cui è andato a bersaglio meno volte (solo una in 11 gare).

Lautaro Martinez sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo da quando è in Italia: non era mai arrivato a quota 12 reti nelle prime 21 partite giocate dall’Inter in campionato; l’argentino ha segnato tutti gli ultimi cinque gol dell’Inter in Serie A e l’ultimo giocatore nerazzurro che ne ha realizzati almeno sei di fila senza altri compagni a referto è stato Altobelli nel 1983 (sette di fila in quel caso).

La Sampdoria è la squadra contro cui Francesco Acerbi ha partecipato a più gol in Serie A (sei, quattro gol e due assist, di cui uno nel match d’andata) ed è anche la vittima preferita in Serie A di Stefan De Vrij (quattro reti, tra cui la sua ultima nella competizione, segnata nella partita d’andata).

e probabili formazioni di Sampdoria-Inter

Queste, le probabili scelte di Stankovic e Inzaghi per la prossima partita.

La formazione della Sampdoria

Sampdoria (3-4-1-2)

Audero

Amione

Nuytinck

Murru

Zanoli

Winks

Cuisance

Augello

Djuricic

Gabbiadini

Lammers

La formazione dell’Inter

Inter (3-5-2)

Onana

Skriniar

Acerbi

Bastoni

Darmian

Barella

Brozovic

Calhanoglu

Dimarco

Lukaku

Martinez

Dove vedere Sampdoria-Inter in tv e in streaming

Puoi vedere Sampdoria-Inter, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand. Qui trovi il link per la diretta del match.

A che ora inizia Sampdoria-Inter

Le due squadre si affronteranno per la ventiduesima giornata di campionato lunedì 13 febbraio alle 20.45.

La telecronaca di Sampdoria-Inter

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Gabriele Giustiniani, con Massimo Gobbi al commento tecnico.

Sampdoria-Inter: i precedenti

Sampdoria e Inter si sono affrontate già 144 volte in tutte le competizioni, questo il bilancio: