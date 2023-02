Investito da un camion dell’agromercato: un morto

Condividi

Tragedia all’interno del Car (il Centro Agroalimentare Roma), dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un camion che stava effettuando una manovra nell’area dell’agro mercato-ittico di Guidonia Montecelio. Per il pedone non c’è stato nulla da fare.

L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 12:00 di oggi – giovedì 9 febbraio – all’interno del polo commerciale di via della Tenuta del Cavaliere, fra Setteville di Guidonia e Case Rosse, nel quadrante nord est della Capitale. A perdere la vita un uomo di 75 anni residente a Carsoli, in Abruzzo, che si trovava nell’area del Car quale cliente.

Da subito in condizioni critiche, per l’anziano nulla si è potuto fare, se non accertarne il decesso. Fermatosi a chiamare i soccorritori l’autista del camion che lo ha investito, resta da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire le fasi che hanno determinato l’investimento mortale gli agenti del Servizio sicurezza infortunistica stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio diretti dal comandante Paolo Rossi. Informato il magistrato di turno delle procura di Tivoli, il conducente del mezzo pesante è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici di rito.