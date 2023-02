Lazio Atalanta, la crisi di Zapata: il confronto con la passata stagione

Condividi

Duván Zapata ha realizzato finora una rete in 14 presenze di questo campionato: per il colombiano si tratta del peggior bottino in una singola stagione di Serie A dopo lo stesso numero di gare – delle sue quattro marcature contro la Lazio nel massimo campionato, solamente una è arrivata all’Olimpico, quella del 5 maggio 2019.

Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Sassuolo, l’Atalanta potrebbe restare a secco di gol per due partite di fila per la prima volta in questo campionato: ai nerazzurri infatti non accade dal maggio 2022, con le sconfitte per 0-2 contro il Milan e 0-1 contro l’Empoli.

Lazio (16.1%) e Atalanta (14.3%) sono due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa della Serie A in corso (con il 14.5% del Napoli).

Se da una parte nessuna squadra ha segnato più reti della Lazio nella prima mezzora di partita (14), dall’altra l’Atalanta è la squadra più prolifica nei 30 minuti centrali di partita (22 gol tra il minuto 31 e il 60) nella Serie A 2022/23.

Duvanza Zapata – Il confronto