Meteo, oltre al freddo anche la neve a Roma, in provincia e nel Lazio

Condividi

CENTRO, FREDDO IN INTENSIFICAZIONE E NEVE A TRATTI FIN SULLA COSTA – Tra mercoledì e giovedì venti gelidi dai Balcani in ulteriore intensificazione con locali rovesci di neve in calo fino a quote pianeggianti e a tratti possibili anche sulla costa tra Romagna, Marche, Abruzzo.

Più sole sul versante tirrenico pur con qualche fiocco ventato da Nordest possibile su Toscana orientale, Umbria e Reatino. Clima freddo, forti gelate notturne: freddo accentuato dai venti di grecale e tramontana specie lato adriatico.

Da venerdì e soprattutto nel weekend freddo in progressiva attenuazione con tempo più stabile e anticiclonico. Per maggiori dettagli, consultate le sezioni meteo Emilia Romagna, Toscana, meteo Lazio, Meteo Umbria, Meteo Marche, Meteo Abruzzo.

Come riportato da Il Corriere della Città, si prevede un drastico calo delle temperature su tutto il Paese. L’aria fredda è in arrivo sull’area mediterranea, infatti, e provocherà bassa pressione sull’intera Italia, compresa l’area della Sardegna, fino ad ora scarsamente interessata dal freddo invernale.

Il Dipartimento della Protezione Civile, dunque, d’intesa con le regioni coinvolte, ha lanciato un avviso relativo alle avverse condizioni meteo. Tale avviso era valido già a partire da ieri, lunedì 6 febbraio, e per tutta la settimana.

Per quanto riguarda il resto del Paese, in Puglia e sui settori ionici ed appenninici di Calabria e Basilicata sono previste raffiche di vento di burrasca.

A partire dalla metà di questa settimana, invece, il maltempo sarà diffuso sull’intero Centro-Sud, con rovesci e nevicate anche a quote relativamente basse.

Nevicate sparse previste anche in Sardegna.