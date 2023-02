Monza-Sampdoria, segui la Diretta Live del match: formazioni e dove vederla

Il 2 ottobre scorso contro la Sampdoria è arrivata una delle due vittorie con il punteggio più largo del Monza in Serie A: 3-0, come quella contro la Salernitana il 13 novembre.

Il Monza è solo la seconda squadra esordiente in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria a ottenere almeno 25 punti nelle prime 20 gare assolute, dopo il Chievo nel 2001/02 (36 in quel caso).

Le sette vittorie del Monza in Serie A sono tutte arrivate alle ore 15, mentre nelle cinque gare disputate alle 20.45 i brianzoli hanno guadagnato un solo punto (contro l’Inter in quella più recente).

Il Monza ha perso entrambe le gare disputate di lunedì in Serie A, entrambe all’U-Power Stadium (contro Atalanta e Bologna) – dall’altra parte la prima delle due vittorie della Sampdoria in questo campionato è arrivata proprio di lunedì (vs Cremonese 1-0 fuori casa lo scorso 24 ottobre).

Con Raffaele Palladino alla guida il Monza ha guadagnato 24 punti in 14 partite di Serie A (7V, 3N, 4P), solo Napoli (39), Inter (28), Juventus (28) e Lazio (27) hanno fatto meglio nel periodo (esclusa la penalità della Juventus).

La Sampdoria ha perso otto delle ultime nove partite di campionato (1V), incluse tutte le ultime quattro; i blucerchiati non subiscono più sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra settembre e novembre 2012 (sette in quel caso, con Ciro Ferrara alla guida).

La Sampdoria non ha segnato nelle ultime quattro gare di campionato, è dal periodo tra il gennaio e il febbraio 2011 (cinque con Domenico Di Carlo in panchina) che non registrano una striscia più lunga senza reti all’attivo in Serie A.Gianluca Caprari ha realizzato quattro gol contro la Sampdoria in Serie A (incluso il suo primo centro nel torneo il 16 settembre 2012 con il Pescara), solo contro la Fiorentina (cinque) ha segnato di più nel massimo campionato. Il classe ’93 ha collezionato 73 presenze, condite da 14 reti, con la maglia blucerchiata in Serie A tra l’agosto 2017 e il gennaio 2020.

Nessun difensore ha preso parte a più reti di Carlos Augusto (quattro gol e due assist) in questa stagione di Serie A: sei, al pari di Mário Rui.Mehdi Léris è il giocatore che ha ricevuto più ammonizioni in questo campionato (nove), incluso un cartellino giallo in tutte le sue ultime quattro gare – l’ultimo giocatore della Sampdoria a ricevere cartellini gialli in più partite di fila è stato Fernando nell’ottobre 2015 (cinque).

Probabili Monza – Sampdoria

Probabile formazione Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota. All. Palladino

Probabile formazione Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Gunter; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic