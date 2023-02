Spezia-Napoli, la diretta live del match

Sono solo cinque le sfide in Serie A tra Spezia e Napoli: dopo aver vinto due delle prime tre partite contro gli azzurri (un pari), i liguri hanno perso senza segnare le ultime due in ordine di tempo. Il Napoli ha vinto entrambe le sfide di Serie A giocate al Picco di La Spezia (4-1 nel 2020/21 e 3-0 nel 2021/22) e in generale ha vinto tutte le ultime sei partite disputate in Liguria, includendo i successi con Genoa e Sampdoria. Il Napoli sta viaggiando a una media punti di 2,65 a match in questo campionato (la migliore dei primi cinque tornei europei 2022/23), una media che se mantenuta proietterebbe la formazione azzurra sopra i 100 punti nelle 38 giornate (100,7) – solo la Juventus di Conte 2013/14 (102 punti) è andata in tripla cifra nella storia del torneo. La curiosità: Giacomo Raspadori ha segnato tre gol in tre gare di Serie A contro lo Spezia, inclusa la sua unica marcatura in questo campionato con la maglia del Napoli – al Picco è arrivata una delle sue tre doppiette nel massimo torneo (5 dicembre 2021 con il Sassuolo).