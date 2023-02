Osimhen e Haaland re d’Europa: il confronto

Condividi

Il Napoli va in trasferta a Spezia e intanto tutta Europa parla del suo attacco stellare. Sono cinque le sfide in Serie A tra Spezia e Napoli: dopo aver vinto due delle prime tre partite contro gli azzurri (1P), i liguri hanno perso senza segnare le ultime due in ordine di tempo.



Il Napoli ha vinto entrambe le sfide di Serie A giocate al Picco di La Spezia (4-1 nel 2020/21 e 3-0 nel 2021/22) e in generale ha vinto tutte le ultime sei partite disputate in Liguria, includendo i successi con Genoa e Sampdoria. Il Napoli sta viaggiando a una media punti di 2.65 a match in questo campionato (la migliore dei primi cinque tornei europei 2022/23), una media che se mantenuta proietterebbe la formazione azzurra sopra i 100 punti nelle 38 giornate (100.7) – solo la Juventus di Conte 2013/14 (102 punti) è andata in tripla cifra nella storia del torneo. Da quando Luciano Spalletti allena il Napoli (2021/22), gli azzurri hanno raccolto 24 clean sheets in Serie A (solo la Juventus con 25 ha fatto meglio) e tra le squadre presenti in entrambi i campionati, i campani sono quelli con meno reti subite nel periodo (46).

Il Napoli è una delle quattro squadre dei maggiori cinque tornei europei 2022/23 (con Manchester City, PSG e Barcellona) a contare almeno 340 sequenze su azione che includono almeno 10 passaggi (343 per gli azzurri).



Vertice dell’attacco Osimhen che oggi è l’attaccante più in forma nel Vecchio Continente. Nelle ultime quattro stagioni tra Lille e Napoli, Victor Osimhen ha segnato 51 gol in sole 94 presenze di campionato: dal 2019/20 ad oggi, tra chi ha realizzato almeno 50 gol nei maggiori cinque tornei europei, solo Erling Haaland (86) ha collezionato meno partite del nigeriano.