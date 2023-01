Infrastrutture. Dalla regione Lazio ok al nuovo tratto Orte Civitavecchia-Monteromano est

Condividi

Emesso formalmente dalla Regione Lazio l’atto che chiude la lunga procedura necessaria all’approvazione del nuovo tratto della Orte Civitavecchia da Monteromano Est allo svincolo sull’Aurelia bis. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. L’infrastruttura permetterà, una volta terminati i lavori, di bypassare il centro abitato di Monte Romano, spesso causa di intenso traffico e rallentamenti, peraltro ultimo attraversamento urbano rimasto sulla trasversale, ed avvicinare e raggiungere in modo più veloce e maggiormente sicuro Civitavecchia, snodo commerciale e turistico di grande importanza. L’atto promosso dalla giunta regionale autorizza definitivamente il Commissario a procedere alla pubblicazione del Bando di gara e alla definizione del progetto dell’opera per la progettazione esecutiva e successiva esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell’ulteriore tratto di circa 5 km, lavori da tempo attesi dai cittadini e dai pendolari che ogni giorno hanno l’esigenza di passare in questo tratto spesso congestionato del territorio.