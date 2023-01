Nessun neofascista nelle liste del centrodestra. Rocca: “Antonini da anni fuori da Casa Pound”

Condividi

Rocca risponde sulla presenza del candidato, Mauro Antonini, ex Casa Pound, nelle liste della Lega

Lo spettro di Casa Pound tra i sostenitori del centrodestra per la presidenza della Regione Lazio non abbandona il candidato Francesco Rocca che, oggi, nel corso della puntata della trasmissione Agorà sui Rai Tre, viene incalzato sulla presenza del candidato, Mauro Antonini, ex Casa Pound, nelle liste della Lega.

“Non conosco Antonini. Mi hanno detto che lui erano anni che era fuori da Casa Pound. Ma se ha accettato di candidarsi con me vuol dire che è lui che si è avvicato alle mie posizioni e non certo il contrario– sottolinea Rocca- Ho letto sui giornali e ho detto con chiarezza visto che la mia storia è nota e non retrocedo di un millimetro rispetto all’attenzione che ho per i più fragili, per gli ultimi, per ogni essere umano”.