Maltempo, ancora freddo gelido e neve a bassissima quota: le aree più colpite

Il quadro meteorologico non è ancora tranquillo e le prossime ore saranno ancora caratterizzate da vento, pioggia e nevicate fino a quote basse.

Un minaccioso vortice ciclonico si è messo da ieri in viaggio dalla Sicilia in direzione dello Ionio, dove è previsto il suo arrivo nel corso della giornata odierna: da questa posizione, il ciclone condizionerà ancora il tempo su parte del nostro Paese, soprattutto sul medio versante adriatico e al Sud. Dalle lande nord-orientali del Vecchio Continente, inoltre, stanno giungendo di gran carriera venti gelidi destinati ad investire praticamente tutta l’Italia e capaci anche di fornire ulteriore energia all’area depressionaria.

Ma quali saranno le zone dove il tempo continuerà ad essere capriccioso? Nubi e precipitazioni sparse interesseranno oggi ancora una volta il Sud, il medio versante adriatico e alcuni tratti delle due Isole Maggiori.

La cartina che vi proponiamo qui sotto mostra proprio la distribuzione e gli accumuli di precipitazioni previsti per Venerdì 27 Gennaio: possiamo facilmente notare come i maggiori quantitativi di pioggia saranno a carico del basso Adriatico (colore blu), dove si prevedono cumulati prossimi ai 40 mm: nelle aree colorate in azzurro, invece, le precipitazioni risulteranno inferiori. Attenzione anche alla neve (colore rosa) che potrà cadere a quote bassissime sui rilievi appenninici del Centro e a quote medio/basse su quelli meridionali.

Eccezion fatta per alcuni piovaschi attesi sulle coste del Lazio, sulle regioni tirreniche e su gran parte del Nord l’atmosfera continuerà invece a mantenersi tutto sommato tranquilla, anche se non mancheranno nubi irregolari, destinate a non dar luogo a fenomeni rilevanti.

Da segnalare infine un netto rinforzo dei venti dai quadranti nordorientali e dunque piuttosto freddi, più evidente al Nordest e soprattutto e al Centro-Sud dove ci attendiamo un generale aumento del moto ondoso.

Questo contesto meteorologico, salvo ormai improbabili sorprese, ci accompagnerà verosimilmente per tutto il weekend. Ma su questo vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti.

FONTE ilmeteo.it