Lazio-Milan, segui la DIRETTA LIVE del match. Formazioni e dove vederla

La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite di Serie A (59 su 158 gare, completano 69 vittorie rossonere e 30 successi biancocelesti). Un solo pareggio, però, nelle ultime 10 sfide tra Lazio e Milan in Serie A: 1-1 il 25 novembre 2018, completano tre vittorie biancocelesti e sei successi rossoneri.

I numeri e le statistiche di Lazio-Milan

Dopo le due vittorie dello scorso campionato, il Milan potrebbe ottenere tre successi di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 2008 e il 2009. Il Milan ha vinto due delle ultime tre trasferte contro la Lazio in campionato (1P), tante quante nelle precedenti 10 (quattro pareggi e quattro sconfitte).

La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in 10 dei 18 match di questo campionato (meno solo dei 12 della Juventus), nell’intera scorsa stagione di Serie A i biancocelesti avevano registrato nove clean sheet in 38 giornate. Dopo il 2-2 nell’ultimo match all’Olimpico contro l’Empoli, la Lazio potrebbe pareggiare due partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2022 (anche in quell’occasione la prima fu contro l’Empoli).

Il Milan ha pareggiato 2-2 entrambe le ultime due gare di campionato (contro Roma e Lecce): l’ultima volta che i rossoneri hanno registrato tre pareggi consecutivi in Serie A risale al settembre 2018, sotto Gennaro Gattuso.Solo l’Inter (13) ha segnato più di Lazio e Milan (entrambi 12) nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato; i biancocelesti sono inoltre l’unica formazione che non ha ancora subito gol nella prima mezz’ora di gioco.

Dal suo arrivo nella capitale (dal 2016/17), con Ciro Immobile in campo la Lazio ha vinto il 56% delle partite in Serie A, con una media di 1.9 punti a gara – senza il classe ’90 la percentuale di successi biancocelesti in campionato scende al 33%, con una media di 1.3 punti.

Sia Mattia Zaccagni che Felipe Anderson hanno segnato negli ultimi due match di campionato: l’italiano non ha mai trovato la rete in tre partite di fila in Serie A, il brasiliano c’è già riuscito tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015.

Rafael Leão ha preso parte a un gol in entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Lazio (una rete al Meazza il 12 settembre 2021 e un assist all’Olimpico il 24 aprile scorso). Il portoghese è stato coinvolto in 21 reti nelle sue ultime 23 partite di Serie A (11 marcature e 10 passaggi vincenti).

La probabile formazione della Lazio

Lazio (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Casale

Romagnoli

Marusic

Milinkovic-Savic

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Pedro

Zaccagni

La probabile formazione del Milan

Milan (4-2-3-1)

Tatarusanu

Calabria

Kalulu

Tomori

Hernandez

Bennacer

Pobega

Saelemaekers

Diaz

Leao

Giroud

Dove vedere Lazio-Milan in tv e in streaming

Puoi vedere Lazio-Milan, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand. Qui trovi il link per la diretta del match.

A che ora inizia Lazio-Milan

Le due squadre si affronteranno per la diciannovesima giornata di campionato martedì 24 gennaio alle 20.45.

Lazio-Milan: i precedenti

Il bilancio tra le due squadre è favorevole ai rossoneri. In totale, 186 incontri: