Lazio-Milan, la sfida tra Leao e Felipe Anderson

La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite di Serie A (59 su 158 gare, completano 69 vittorie rossonere e 30 successi biancocelesti). Un solo pareggio, però, nelle ultime 10 sfide tra Lazio e Milan in Serie A: 1-1 il 25 novembre 2018, completano tre vittorie biancocelesti e sei successi rossoneri.



Dopo le due vittorie dello scorso campionato, il Milan potrebbe ottenere tre successi di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 2008 e il 2009. I rossoneri infatti hanno vinto due delle ultime tre trasferte contro la Lazio in campionato (1P), tante quante nelle precedenti 10 (quattro pareggi e quattro sconfitte).



Sul fronte biancocelesti occhi puntati sia su Mattia Zaccagni che su Felipe Anderson, entrambi a segno negli ultimi due match di campionato: l’italiano non ha mai trovato la rete in tre partite di fila in Serie A, il brasiliano c’è già riuscito tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015.



Sulla sponda rossonera Rafael Leão ha preso parte a un gol in entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Lazio (una rete al Meazza il 12 settembre 2021 e un assist all’Olimpico il 24 aprile scorso). Il portoghese è stato coinvolto in 21 reti nelle sue ultime 23 partite di Serie A (11 marcature e 10 passaggi vincenti).

Rafael Leão ha giocato finora 15 partite (più 2 come riserva), effettuando 15 tiri in porta su un totale di 35 e segnando 8 goal (5,75 xG). Rafael Leão in media esegue 21 passaggi ogni partita con una percentuale di passaggi completati del 77%: finora 5 gli assist effettuati. Rafael Leão ha ricevuto 5 gialli cartellini e 1 rossi cartellino.

Felipe Anderson ha giocato finora 17 partite (più 1 come riserva), effettuando 11 tiri in porta su un totale di 17 tiri e segnando 5 goal (2,69 xG). Felipe Anderson in media esegue 34 passaggi ogni partita con una percentuale di passaggi completati del 81%: finora 2 assist. Felipe Anderson ha ricevuto 0 gialli cartellini e 0 rossi cartellini.