Inter-Empoli, segui la DIRETTA LIVE del match. Formazioni e dove vederla

L’Inter ha vinto tutte le ultime nove gare di Serie A contro l’Empoli, con un punteggio aggregato di 20-7; in generale, l’ultimo successo della formazione toscana contro i nerazzurri risale al 30 aprile 2006, 1-0 con un’autorete di Marco Materazzi.

L’Empoli è rimasto imbattuto in tre degli ultimi cinque precedenti di Serie A contro l’Inter giocati a gennaio, grazie a un successo per 1-0 nel 2004 e due pareggi, rispettivamente nel 1998 e nel 2015.

L’Inter ha vinto il 93% delle partite casalinghe contro l’Empoli in Serie A (14: 13V, 1P), tra le formazioni che ha affrontato in almeno 10 incontri domestici ha una percentuale migliore solo contro Pro Patria (100%) e Lecce (94%). Dall’arrivo di Simone Inzaghi (dal 2021/22), l’Inter è la squadra che ha vinto più partite casalinghe (22 su 28), guadagnato più punti in casa (69, almeno sette in più di qualsiasi altra) e segnato più gol in gare interne (69) in Serie A.

L’Empoli ha vinto l’ultimo match di campionato 1-0 contro la Sampdoria, i toscani non ottengono due successi consecutivi in Serie A dal dicembre 2021, mentre l’ultima volta che hanno registrato almeno due clean sheet di fila nel torneo risale al gennaio 2017 (tre in quel caso).

Solo l’Atalanta (otto) ha segnato più gol da fuori area di Inter e Empoli in questa stagione di Serie A (entrambe cinque).

Con il gol vittoria al 3° minuto contro il Verona, l’Inter ha realizzato ben otto reti nei primi 15 minuti di gioco, più di ognia ltra squadra nella Serie A 2022/23.

Lautaro Martínez (nove reti in questo campionato) potrebbe diventare solo il terzo giocatore straniero nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di gol in almeno quattro stagioni diverse in Serie A, dopo Stefano Nyers e Mauro Icardi (entrambi cinque).

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, che ha segnato tre gol nelle sue ultime due gare da titolare contro l’Empoli in Serie A, ha all’attivo sette reti nel torneo in corso, quattro delle quali delle sue ultime cinque gare giocate – tra i calciatori con almeno cinque centri nei cinque grandi campionati europei è il più anziano. A partire dalla scorsa stagione, Guglielmo Vicario è il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate (212) nei maggiori cinque campionati europei, in più è uno degli unici due portieri a non aver saltato neanche una partita in Serie A nel periodo (56, al pari di Rui Patrício).

DOVE VEDERE INTER-EMPOLI IN TV