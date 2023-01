AMA il tuo quartiere. Nuovo appuntamento a Roma con le giornate del riciclo

Giornate del Riciclo è l’iniziativa organizzata da AMA in collaborazione col Tgr Lazio con postazioni straordinarie, oltre ai Centri di raccolta, per incentivare la raccolta differenziata gratuita dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici. La prossima raccolta domenicale sarà il 29 gennaio nei municipi dispari.

In particolare ci si potrà disfare di legno, metallo, ingombranti, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, e in alcuni punti contenitori di vernici e solventi

Insieme per il riuso: nella stessa giornata, inoltre, in alcune postazioni sarà attiva la raccolta di beni usati ma ancora riutilizzabili (libri, ausili per disabili, biciclette, cellulari e tablet funzionanti). L’iniziativa è organizzata in collaborazione con associazioni culturali, di volontariato e cooperative sociali che portano avanti progetti di recupero.