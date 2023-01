Calcio. Coppa Italia, Lazio-Bologna: per i bookie Sarri prenota il passaggio di turno

Condividi

Vincere per continuare a sognare un trofeo. Lazio e Bologna si affrontano negli ottavi di finale della Coppa Italia in una sfida che, nella coppa nazionale, non le vedeva opposte da quasi 34 anni. Nonostante i precedenti sorridano alla squadra di Thiago Motta, per i betting analyst di 888sport.it, sono i biancocelesti i favoriti con l’1 a 1.88, mentre un successo esterno vale 4.50 volte la posta con il pari al 90′ che vale 3,45 volte la posta. Proporzioni rispettate anche in relazione al passaggio del turno, che vede la Lazio avanti a 1.45 contro la quota di 2.75 associata alla squadra di Thiago Motta. Una sfida che vedrà l’assenza dei due bomber, Ciro Immobile e Marko Arnautovic. Anche per questo sono previsti pochi gol con l’Under 2.5 su 888 a 1,86 che si fa preferire sull’Over 2.5, a 1,96. Tra i risultati esatti, invece, prevale l’1-1, che paga 6.40 volte la posta, seguito a ruota dall’1-0 della Lazio a 7.00.