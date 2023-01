Roma, ok alla delibera “SOS Rider”. Previsti punti di sosta e di ristoro in 16 biblioteche

Condividi

Aree di sosta e ristoro in 16 biblioteche di Roma dove fermarsi per riposare al caldo o all’ombra, trovare acqua fresca e altre bevande, utilizzare i servizi igienici o trovare prese elettriche per ricaricare i telefonini. L’Assemblea capitolina ha approvato una delibera su proposta della maggioranza, prima firmataria la consigliera del Partito democratico Erica Battaglia, chiamata “Sos Rider” che punta a dare un supporto ai circa 6.000 lavoratori che a Roma consegnano cibo e altri prodotti a domicilio. “Oggi con questa proposta di iniziativa consiliare iniziamo a dare una prima risposta e un bel segnale di sostegno a figure professionali, come quelle dei Riders, che scontano la difficoltà a trovare un pieno riconoscimento. Vogliamo avviare un percorso di supporto per questi lavoratori, che non possiamo più considerare ‘nuovi’, che operano in un settore che si è ampliato dopo la pandemia, rappresentando un servizio ormai familiare per cittadini e turisti, ma anche di sostegno alle entrate economiche di molti esercizi commerciali della nostra città.

Grazie anche al dialogo avviato in Commissione Lavoro e Cultura, con le organizzazioni sindacali, Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti che ringrazio, e di concerto con l’assessorato al Lavoro, abbiamo compiuto il primo passo di un percorso, come già la Regione Lazio ha meritoriamente fatto nell’ultima consiliatura, per dare maggiori tutele a un lavoro duro, faticoso, che si svolge per la maggior parte del tempo su strada, con qualsiasi condizione di tempo. Desidero ringraziare l’istituzione Biblioteche di Roma che ha offerto la preziosa collaborazione all’identificazione di 16 aree, con spazi all’aperto e disponibilità di parcheggio per biciclette e motorini, i mezzi più di frequente adoperati dai riders.

Abbiamo denominato questi punti ristoro ‘Sos Rider’ e saranno un luogo dove questi lavoratori, che non hanno luoghi a loro destinati se non quelli all’esterno delle attività commerciali dove li vediamo spesso fare lunghe file, potranno ristorarsi. Stiamo lavorando per dotare i punti ristori di rastrelliere per bici, cassette di pronto soccorso e kit di riparazione per le bici.

E’ un atto di civiltà, di cui Roma si fa promotrice e che desideriamo proseguire con la stesura di un Protocollo di Intesa che coinvolga le istituzioni, Roma Capitale, Regione Lazio, Città metropolitana, i sindacati e le parti datoriali. Vogliamo dare un sostegno a persone e lavoratori che svolgono un servizio importante e a cui tutti dobbiamo qualcosa”, dichiara la consigliera dem e presidente della commissione Cultura e Lavoro Erica Battaglia.

Le prime 16 aree Sos rider sono nelle biblioteche: l. CASA DEL PARCO (Municipio XIV) 2. VILLINO CORSINI (Municipio XII) 3. CORVIALE (Municipio XI) 4. COLLI PORTUENSI (Municipio XI) 5. LAURENTINA (Municipio IX) 6. SANDRO ONOFRI (Municipio X)7. RAFFAELLO (Municipio VII) 8. MAMELI (Municipio V) 9. RUGANTINO (Municipio VII) 10. COLLINA DELLA PACE (Municipio VI)11. VACCHERIA NARDI (Municipio IV) 12. ALDO FABRIZI (Municipio IV) 13. GIOVENALE (Municipio IV) 14. FLAMINIA (Municipio II) 15. VILLA LEOPARDI (Municipio II) 16. TULLIO DE MAURO (Municipio II).