PRECIPITA MENTRE TENTA DI RIPARARE ANTENNA, MORTO 64ENNE

Stava cercando di riparare l’antenna della tv sul terrazzo condominiale, ma qualcosa è andato storto ed è precipitato dal settimo piano. È morto così, ieri pomeriggio a Roma, un uomo di 64 anni, residente con la famiglia al secondo piano della palazzina. Il fatto è avvenuto intorno alle 16,30 in via Costantino, zona San Paolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo. Per l’uomo il volo è stato fatale e i soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.