Lecce Milan, l’ex Colombo sfida Giroud: numeri a confronto

Con un Colombo così il Milan sta facendo più di qualche pensierino per la prossima stagione per far ritornare l’attaccante di proprietà. ● Lorenzo Colombo è il giocatore del Lecce che ha preso parte a più reti in questa Serie A (sei, quattro centri e due assist) – l’attaccante classe 2002 ha giocato 11 partite con la maglia del Milan, andando anche in rete nelle qualificazioni per l’Europa League 2020/21 contro il Bodø/Glimt.

Interessante allora questo proposito è il suo confronto con Giroud.

Il francese ha giocato 11 partite (più 4 come riserva) effettuando 13 tiri in porta su un totale di 35 tiri e segnando5 goal (7,59 xG). Olivier Giroud in media esegue 15 passaggi ogni partita con una percentuale di passaggi completati del 65%: finora sono stati 3 gli assist. Olivier Giroud ha ricevuto 4 gialli cartellini e 1 rossi cartellino.

Lorenzo Colombo ha giocato invece finora 7 partite (più 8 come riserva), effettuando 8 tiri in porta su un totale di 11 tiri e segnando 4 goal (3,08 xG). Lorenzo Colombo in media esegue 9 passaggi ogni partita con una percentuale di passaggi completati del 68% ha effettuato 2 assist. Finora ha ricevuto 2 gialli cartellini e 0 rossi cartellini.