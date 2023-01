CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE, LA ROMA GIOCHERÀ ANDATA DEI QUARTI ALL’OLIMPICO

Condividi

L’annuncio è arrivato dalle parole del capitano Elisa Bartoli in un video pubblicato sugli account ufficiali del club: la Roma disputerà allo stadio Olimpico l’andata dei quarti di finale della UEFA Women’s Champions League. Una grande notizia per il calcio femminile e per i tifosi giallorossi, che già sono accorsi in massa sia allo stadio ‘Tre Fontane’ per il turno preliminare contro lo Slavia Praga che al ‘Domenico Francioni’ di Latina che è stata la casa della Roma nelle tre gare del girone contro Slavia Praga, Wolfsburg e St. Polten. Il sorteggio dei quarti è in programma a Nyon il prossimo 10 febbraio: la Roma, che ha chiuso il suo raggruppamento al secondo posto alle spalle del Wolfsburg, affronterà una tra Chelsea, Arsenal e Barcellona. All’Olimpico, l’andata si giocherà tra il 21 e il 22 marzo, il ritorno invece è in programma tra il 29 e il 30. Soltanto pochi giorni fa, prima della gara della squadra maschile contro il Bologna, la Roma femminile era stata protagonista del giro d’onore all’Olimpico dopo la vittoria nella Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane del 5 novembre scorso a Parma, contro la Juventus.