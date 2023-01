Roma-Fiorentina, faccia a faccia tra Dybala e Saponara

Nessun match è terminato in parità più volte della gara tra Roma e Fiorentina nella storia della Serie A: 60, al pari della sfida tra Roma e Lazio. La Roma è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide (5V, 2N) contro la Fiorentina in Serie A; tuttavia, l’unico successo viola nel periodo è arrivato nel confronto più recente (2-0, al Franchi, lo scorso 9 maggio). I toscani potrebbero ottenere due vittorie di fila contro i giallorossi in campionato per la prima volta dal periodo tra il dicembre 2011 e l’aprile 2012.

Dopo il successo per 2-0 dell’ultima sfida contro la Roma dello scorso 9 maggio, la Fiorentina potrebbe collezionare due ‘clean sheet’ consecutivi contro la Roma per la prima volta dal 1978.

La Roma ha vinto otto delle ultime 10 partite (1N, 1P) disputate contro la Fiorentina, all’Olimpico, in campionato, segnando 25 reti nel periodo (2.5 di media a match).

La Roma ha pareggiato tre delle ultime quattro gare (1V) di campionato: tante quante nelle precedenti 18 (9V, 6P). La Fiorentina non ha vinto alcuna delle ultime 13 sfide (3N, 10P) di Serie A giocate contro formazioni della regione Lazio nel girone d’andata, perdendo tutte le sette più recenti. La Roma è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su sviluppi di palla inattiva in questa Serie A: 48% (10 su 21).

Sei delle ultime sette reti della Roma in campionato sono state messe a segno a partire dal minuto 80; sul fronte opposto, la Fiorentina è la squadra che ha realizzato più gol (cinque) dal minuto 90 in questa stagione di Serie A. Andrea Belotti ha realizzato cinque gol contro la Fiorentina in campionato, tra i quali una doppietta nel febbraio 2017, con il Torino; tuttavia, il classe ’93 non segna da 16 match di Serie A e non ha mai fatto peggio in carriera nel torneo (16 anche tra febbraio e maggio 2015 con il Palermo).

Antonín Barak ha segnato un gol in entrambe le ultime due sfide contro la Roma in Serie A, dopo che era rimasto a secco di reti in tutte le prime sei partite contro i giallorossi nel torneo. Dopo il gol al Meazza contro il Milan, lo scorso 13 novembre, il classe ’94 potrebbe andare a bersaglio in almeno due trasferte di fila per la seconda volta in Serie A, dopo le tre, tra settembre e ottobre 2021, con il Verona. Oggi vedremo il confronto tra i 2 “fantasisti” delle 2 squadre: Dybala e Saponara.