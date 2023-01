Napoli–Juventus, sfida sull’acceleratore: il confronto tra Di Lorenzo e Alex Sandro

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide di Serie A contro la Juventus (1V, 1N) e non registra una striscia più lunga senza sconfitte contro i bianconeri dal 2011 (cinque in quel caso, con Walter Mazzarri in panchina).

La Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite di Serie A (70) e quella contro cui ha incassato più reti totali nella competizione (224) – tuttavia i partenopei hanno perso solo una delle ultime cinque contro i piemontesi, dopo aver registrato quattro sconfitte nelle precedenti cinque.

Questa è solo la quarta volta nella storia della Serie A in cui la Juventus affronta il Napoli con almeno sette punti in meno in classifica: nelle precedenti tre (1988, 1989 e 2011) i bianconeri sono rimasti imbattuti grazie a due successi e un pareggio. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A contro la Juventus e solo una volta nella sua storia nella competizione è arrivato a quattro di fila contro i bianconeri in casa (tra il 2007 e il 2011) – l’ultimo successo bianconero al Maradona risale al 3 marzo 2019, grazie a un 2-1 firmato da Pjanic ed Emre Can.

Nelle ultime sei sfide tra prima e seconda in classifica in Serie A, la squadra di casa non ha mai trovato il successo: cinque sconfitte e un pareggio – il Napoli ha però già vinto una sfida, da prima della classifica, contro la seconda classificata in questo campionato (2-1 v Atalanta lo scorso 5 novembre). La Juventus è imbattuta da otto partite di Serie A in cui ha affrontato la prima in classifica a inizio giornata (6V, 2N), vincendo le ultime tre in ordine di tempo contro Inter (due volte) e Milan.

Questa sfida vede affrontarsi il miglior attacco (39 reti per il Napoli) e la miglior difesa (sette gol subiti per la Juventus) di questa Serie A – inoltre queste sono due delle tre formazioni (12 i bianconeri, sette i partenopei) con più clean sheet finora registrati nel campionato in corso. La prossima sarà la 450a panchina in Serie A per Massimiliano Allegri, che diventerà l’ottavo tecnico a raggiungere questo traguardo da quando Opta raccoglie il dato (1983/84) – dall’altra parte Luciano Spalletti è a una sola vittoria dall’eguagliare Carlo Ancelotti (275) per numero di successi in Serie A dal 1983/84 (Allegri è a 273).

Giovanni Simeone ha realizzato sei gol contro la Juventus in Serie A, solamente contro la Lazio (otto) ne conta di più – quella bianconera potrebbe diventare la prima squadra contro cui il Cholito va in gol con quattro maglie differenti nella competizione (finora con Genoa, Cagliari e Verona). L’ultimo gol in Serie A di Federico Chiesa risale al 6 gennaio 2022, proprio contro il Napoli – quella partenopea è inoltre la formazione contro cui l’attaccante della Juventus ha effettuato più tiri nella competizione (43 in 10 incontri).