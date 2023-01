È morto Francesco Bruno, era uno dei più noti criminologi. Era legato ai più importanti casi di ‘nera’

Condividi

É morto il professore Francesco Bruno – uno dei più noti criminologi italiani, docente alla Sapienza. Lo annuncia, con un post sul suo profilo Facebook, Matteo Lettieri, sindaco di Celico, il centro del Cosentino di cui Bruno era originario.

“Questa mattina – scrive Lettieri – Celico piange la perdita di uno dei suoi più illustri concittadini, il prof. Francesco Bruno, medico e criminologo di fama internazionale. Il prof.

Bruno era un luminare, impegnato nella risoluzione dei più efferati delitti italiani. Grazie ai suoi studi era stato possibile collegare gli omicidi del mostro di Firenze all’esoterismo”.

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha espresso vicinanza alla famiglia del criminologo: «Il professore Francesco Bruno è stato vanto e orgoglio per Cosenza, la sua provincia e la Calabria intera e tutto questo ancor prima che la sua notorietà fosse notevolmente accresciuta dalle numerose trasmissioni televisive cui abitualmente veniva invitato e partecipava». «Il fatto che oggi non sia più tra noi ci rattrista e ci priva di una grande figura nell’ambito degli studi di criminologia» ha aggiunto il sindaco, «settore nel quale ha rappresentato una vera eccellenza e di profilo non solo nazionale.

«Il professore Francesco Bruno è stato vanto ed orgoglio per Cosenza, la sua provincia e la Calabria intera e tutto questo ancor prima che la sua notorietà fosse notevolmente accresciuta dalle numerose trasmissioni televisive cui abitualmente veniva invitato e partecipava. Il fatto che oggi non sia più tra noi ci rattrista e ci priva di una grande figura nell’ambito degli studi di criminologia, settore nel quale ha rappresentato una vera eccellenza e di profilo non solo nazionale».

Francesco Bruno era un luminare, impegnato nella risoluzione dei più efferati delitti italiani. Grazie ai suoi studi era stato possibile collegare gli omicidi del mostro di Firenze all’esoterismo”.

Il suo nome, infatti è legato ai più importanti casi di ‘nera’ del nostro paese, tra cui gli appunto omicidi del mostro, avvenuti nel fiorentino tra il 1968 e il 1985. Secondo quanto dichiarato da Bruno a ottobre scorso, non ci sono certezze che il serial killer – che potrebbe conservare a casa i ‘trofei’ portati via dai luoghi dei delitti – sia morto.

Il professor Bruno, classe 1948, era laureato in medicina. E’ nei primi anni ’80 che pubblica uno studio universitario che ha messo in collegamento i casi del mostro di Firenze con l’esoterismo. E’ uno dei più noti criminologi italiani anche per essere intervenuto spesso nei tanti programmi televisivi che si sono occupati di cronaca nera, come ‘Delitti’, ‘Porta a Porta’ e ‘Maurizio Costanzo Show’.