Testa, talento, fisico e tecnica. Roma-Fiorentina sarà anche Pellegrini contro Amrabat

Condividi

Riflettori puntati sullo Stadio Olimpico, dove domenica sera ,15 gennaio 2023, scenderanno sul rettangolo di gioco la Roma di Mourinho e la Fiorentina di Italiano. I 3 punti potrebbero dare la giusta consapevolezza per affrontare i prossimi incontri: chi li conquisterà?

Occhio ai giallorossi e alla loro arma vincente. Il 48% dei gol della Roma (10/21), infatti, in questo campionato sono arrivati su calcio piazzato, percentuale record nella Serie A 2022/23.

Per la terza volta in questo campionato la Roma non ha effettuato tiri nello specchio nel primo tempo (le prime due contro Napoli e Torino). Gianluca Mancini ha giocato la sua partita numero 150 con la maglia della Roma, contando tutte le competizioni.

Lorenzo Pellegrini è il giocatore che nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 ha fornito più assist da palla ferma (quattro).

La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol dal minuto 90 in questa stagione di Serie A (cinque). Gli ultimi quattro gol di Nicolás González in Serie A sono tutti stati realizzati a partire dal minuto 89. La Fiorentina ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A giocate al Franchi dopo aver trovato il successo solamente in una delle precedenti cinque. La Fiorentina non ha effettuato neanche un tiro in porta in un singolo primo tempo per la prima volta in questa stagione di Serie A. Andiamo a fare adesso un confronto tra i due centrocampisti di talento Pellegrini e Amrabat.

La probabile formazione della Roma

Roma (3-4-2-1)

Rui Patricio

Mancini

Smalling

Ibanez

Celik

Cristante

Pellegrini

Zalewski

Dybala

Zaniolo

Abraham

La probabile formazione della Fiorentina

Fiorentina (4-2-3-1)