Sassuolo-Lazio, Immobile e Berardi alla caccia del record: la sfida dei numeri

Sarà una sfida nella sfida quella di domenica tra Sassuolo e Lazio, due squadre che stanno zoppicando in questa stagione a causa anche dell’incertezza nel reparto difensivo. Sabati le due formazioni si confermano invece squadre da goal essendo rispettivamente sesta e terza nella classifica delle reti realizzate. E Berardi e Immobile la fanno sicuramente da padroni.

In particolare in questa sfida i due italiani sono a caccia di nuovi record.

Solo contro il Milan Domenico Berardi ha segnato più gol in Serie A che contro la Lazio (nove in 13 incontri) – sei di queste marcature sono arrivate su calcio di rigore, più che contro qualsiasi altra avversaria nel massimo torneo. ● Il Sassuolo è una delle due squadre che ha realizzato meno reti nella prima mezzora di partita nella Serie A in corso (due) – nello stesso parziale, la Lazio ha segnato 12 gol, nessuna squadra ne conta di più finora.

Ciro Immobile, a un gol di distanza dall’ottavo posto nella classifica dei migliori marcatori della Serie A (190 reti – Kurt Roland Hamrin), ha realizzato otto reti contro il Sassuolo in campionato – tuttavia quella neroverde è la formazione contro cui ha segnato più centri senza mai registrare una marcatura multipla nella competizione.

La Lazio non ha trovato il successo nelle ultime due partite di Serie A, nonostante fosse andata sopra nel punteggio nel match – i biancocelesti non registrano tre incontri di fila con punti persi da situazioni di vantaggio nella competizione dal 2018.

Il footradar

Sette reti per Immobile e solo 3 per Berardi, un rendimento sotto per entrambi che l’anno scorso vantavano già rispettivamente 12 e 7 reti. Gli infortuni hanno giocato sicuramente a sfavore (13 partite per il laziale e nove per il neroverdi). Guardando il foot-radar si nota come Berardi partecipi di più alla manovra della squadra riuscendo a vincere il confronto con Immobile in tutti i passaggi e tentativi di passaggi.

Discorso inverso nella fase offensiva dove Ciro ama stare al centro dell’attacco e tentare maggiormente la via del goal. Immobile si mostra inoltre più utile anche nella zona difensiva vantando 25 recuperi totali contro i 19 di Berardi.