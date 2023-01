Sassuolo-Lazio: il confronto tra le “frecce” Berardi e Zaccagni

Condividi

La Lazio di Sarri nn è ancora riuscita a vincere in questo 2023 e cercherà di farlo proprio domenica contro il Sassuolo. La squadra di Dionisi vive un momento ancora più delicato, considerando le due sconfitte subite in questa ripresa contro Sampdoria e Fiorentina. Gli ultimi precedenti a Reggio Emilia, però, non sorridono agli uomini di Sarri. Un motivo in più per cercare di invertire la rotta.

La Lazio è stata rimontata da due gol di vantaggio negli ultimi 10 minuti di gioco per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo la partita contro la Fiorentina del 14 marzo 1943.

l gol di Felipe Anderson (dopo 1 minuto e 19 secondi) è la rete più veloce della Lazio da inizio partita in Serie A da quella di Joaquín Correa contro il Milan nell’aprile 2021 (1:17).

Luis Alberto ha servito il suo 50º assist in Serie A: lo spagnolo è il primo a raggiungere questo traguardo dal 2016/17 in avanti, suo esordio nella competizione.

Mattia Zaccagni ha realizzato il suo sesto gol in 15 partite di questo campionato, eguagliando il suo record in una singola stagione di Serie A (sei centri in 31 partite tra Verona e Lazio nel 2021/22).

La Lazio non ha trovato il successo per tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 2021. Dalla stagione del suo esordio in Serie A (dal 2013/14), nessun giocatore ha preso parte a più gol di Domenico Berardi contro la Fiorentina nel massimo campionato: 13 (nove reti e quattro assist), al pari di Lorenzo Insigne e Mauro Icardi. Sei degli ultimi nove gol in Serie A di Domenico Berardi sono arrivati su calcio di rigore. Andiamo ora a confrontare proprio il giocatore del Sassuolo contro la freccia laziale Zaccagni.

L’obiettivo per la Lazio, domenica, è quello di portare a casa i tre punti per rimanere attaccati al treno Champions League.Per il Sassuolo quello di allontanarsi dalle zone basse della classifica.

La probabile formazione del Sassuolo

Sassuolo (4-3-3)

Consigli

Toljan

Tressoldi

Ferrari

Rogerio

Frattesi

Obiang

Traoré

Berardi

Pinamonti

Laurienté

La probabile formazione della Lazio

Lazio (4-3-3)