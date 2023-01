San Basilio, il caso dell’acqua potabile sprecata da mesi: cantine allagate e marciapiedi scivolosi

Condividi

Il problema riguarda gli abitanti del Lotto 29, abitazioni di proprietà dell’Ater, e va avanti almeno da luglio. “Non è intervenuto nessuno”

Litri e litri di acqua potabile che da mesi finiscono in strada e nei tombini, cantine allagate al punto da richiedere l’intervento di addetti allo spurgo per liberarle. Dalla scorsa estate a Roma, a San Basilio, gli abitanti del Lotto 29, porzione del quartiere periferico nel IV Municipio, che vivono nelle abitazioni di proprietà dell’Ater, sono alle prese con questo problema idrico che non sembra trovare soluzione. In alcune abitazioni la pressione dell’acqua ne starebbe risentendo. “Il problema c’è almeno da luglio ma non è intervenuto nessuno“, spiega un residente della zona.

E proprio per contenere il problema dell’allagamento delle cantine alcuni degli abitanti del Lotto hanno spostato uno dei tubi verso l’esterno del cortile, creando però una vera e propria cascata di acqua sul marciapiede, rendendolo però pericolosamente scivoloso e quindi inutilizzabile.

FONTE DIRE – www.dire.it