Milan-Torino è anche Vlasic contro Diaz: il confronto

Sarà una mezza rivoluzione e sarà anche la partita delle occasioni per molti rossoneri che fin qui hanno giocato e convinto poco, primo tra tutti Charles De Ketelaere, uomo copertina dell’estate del Milan finito in un tunnel psicologico dal quale fatica ad uscire. Pioli contro il Torino in Coppa Italia lo rilancerà dal primo minuto quasi tre mesi e mezzo dopo l’ultima volta a Empoli. Il belga giocherà da punto di riferimento in attacco (ruolo ricoperto anche nella scorsa stagione, chiusa con 14 gol nel campionato belga) e proverà a non far rimpiangere Giroud e Leao, inizialmente in panchina per recuperare le energie in vista del tour de force campionato-Supercoppa-campionato che aspetta i rossoneri nelle prossime due settimane.

Insieme al belga, davanti ai 60mila di San Siro (record assoluto a questo punto della competizione), tanti volti nuovi rispetto alla partita di domenica contro la Roma: in difesa ci sarà Gabbia davanti a Tatarusanu, confermato anche in Coppa, mentre Vranckx e Pobega dovrebbero agire al centro con Tonali (squalificato per Lecce) e Dest prendere il posto di Theo Hernandez a sinistra.

Torino con la formazione titolare e deciso a fare bella figura a San Siro.

L’ultimo Ottavo di finale disputato dal Milan contro i granata risale alla stagione 2020/21, quando i rossoneri vinsero ai rigori dopo lo 0-0 del match. Per i Campioni d’Italia si tratta della prima partita stagionale in Coppa Italia, mentre il Torino ha già battuto Palermo (3-0) e Cittadella (4-0). Nelle ultime tredici stagioni i rossoneri hanno sempre passato il primo turno e hanno subito solo sei gol nelle ultime 13 partite disputate agli Ottavi. Mister Pioli si presenta alla sfida da imbattuto negli ultimi quattro incroci con il Torino in Coppa Italia, avendo collezionato tre vittorie e un pareggio.

Tre giocatori del Milan sono anche nella classifica dei giocatori che hanno realizzato più dribbling in Coppa Italia nella stagione 2021/22. Diaz si è piazzato al secondo posto con 10, mentre Hernandez al terzo posto con 9 dribbling.

Proprio Diaz proverà a sfidare dall’altra parte Vlasic che è in palla in questo 2023 e ha dimostrato una grande dote in fase di costruzione. Solo nell’ultimo match di Serie A Vlasic ha realizzato 5 dribbling riusciti, il dato più alto di tutti nell’ultima giornata disputata.

Ma vediamo più da vicino il confronto.

Il 10 del Milan si dimostra più utile nella fase dei passaggi (quelli riusciti sono 27 a 20 per il rossonero) e di attacco avendo realizzato finora 3 reti contro la sola rete di Vlasic. L’esterno granata ama il gioco di testa (16 tentativi contro appena io 4 di Diaz) vincendo sempre i duelli aerei (27 a 5 per Vlasic).