ROMA, CARTOLINA CGIL A GUALTIERI CON FOTO IMMONDIZIA: MAI PIÙ FESTE COSÌ

“Caro sindaco, così non si può andare avanti non lo meritano né le lavoratrici e i lavoratori, né le cittadine e i cittadini”. Si apre così una cartolina intitolata “Mai più feste così” inviata al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dalle lavoratrici e dai lavoratori di Ama aderenti alla Fp Cgil di Roma e Lazio e nella quale campeggia una mappa della città divisa per municipi, con foto di cumuli di immondizia allegati a ciascuna delle 15 porzioni in cui è divisa la Capitale.

“La città è sporca- si legge nel post Facebook del sindacato- e le lavoratrici e i lavoratori di Ama inviano una cartolina al sindaco Gualtieri con le immagini, provenienti da tutta la Capitale, di ciò che hanno dovuto affrontare e chiedendogli di ascoltare chi lavora per affrontare l’emergenza, per vedere mai più la città ridotta così”.

“Noi faremo come sempre la nostra parte- scrivono i lavoratori nella cartolina- ma chiediamo un cambio di passo nella gestione dell’Ama, più sicurezza, più assunzioni, più mezzi e strumenti per migliorare il nostro lavoro. Le chiediamo di ascoltare chi lavora per affrontare l’emergenza e non vedere mai più la nostra città ridotta così”.

Per il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, “lo scorso anno lo scenario era radicalmente diverso grazie ad un piano straordinario pulizia e ad una strategia condivisa con le organizzazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori. Quest’anno il Comune ha deciso di non avviare alcun confronto. I risultati sono una città sporca e il peggioramento delle condizioni di lavoro, aggravate dal maltempo di questa notte, con le lavoratrici e i lavoratori che hanno dovuto raccogliere a mano i rifiuti sotto la pioggia. Serve un cambio di passo”.