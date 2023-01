Monza-Inter, il “derby” mette di fronte i 2 centravanti Caprari vs Lukaku

L’Inter è imbattuta da 25 turni di Serie A contro squadre neopromosse (22V, 3N). Più nello specifico i nerazzurri sono reduci da nove successi consecutivi con avversarie provenienti dalla Serie B e potrebbero arrivare a 10 di fila per la prima volta dal 2003, con Héctor Cúper in panchina.

Con un successo, l’Inter (67) potrebbe eguagliare la Roma (68) come squadra che ha trovato la vittoria contro più avversarie differenti nella storia della Serie A (a quota 67 anche Juventus, Lazio, Bologna e Fiorentina). L’Inter è la terza avversaria lombarda che il Monza affronta in Serie A dopo Milan e Atalanta (2P). Considerando anche il torneo cadetto, i biancorossi hanno raccolto un solo punto negli ultimi cinque incroci contro squadre di questa regione (1-1 vs Brescia lo scorso aprile) dopo averne conquistati 12 in altrettanti precedenti (4V, 1P).

L’Inter non ha trovato il successo in 12 delle ultime 16 trasferte contro avversarie lombarde fuori da San Siro in Serie A, pareggiando otto volte (4P), due delle quali nelle tre più recenti.

Dopo il 2-0 contro il Verona e il 3-0 contro la Salernitana, il Monza potrebbe centrare tre vittorie di fila in casa per la prima volta nel massimo campionato. Considerando anche la Serie B, i biancorossi non ci riescono dallo scorso aprile: tre, tutte con la porta inviolata.

L’Inter subisce gol da 12 trasferte di Serie A (7V, 5P) e non registra una striscia più lunga di partite lontano da casa concedendo almeno una rete dal periodo tra maggio 1987 e ottobre 1988, quando arrivò a 18 sotto la guida di Giovanni Trapattoni.

Considerando le ultime otto giornate di campionato, l’Inter sarebbe prima in classifica con 21 punti conquistati (al pari di Napoli e Juventus) e avrebbe il miglior attacco del torneo (21 reti realizzate).

Gianluca Caprari ha realizzato la sua ultima marcatura multipla casalinga in Serie A il 30 settembre 2020, contro l’Inter con la maglia del Benevento – quelle però rimangono le sue uniche due reti ai nerazzurri (nove gare giocate contro l’Inter e nove sconfitte – insieme al Siena (2/2), quella lombarda è l’unica squadra contro cui ha sempre perso nel massimo campionato).

Edin Dzeko ha segnato due doppiette nelle sue ultime quattro trasferte di Serie A, tante marcature multiple quante nelle sue precedenti 77 gare esterne nella massima serie.

Romelu Lukaku è stato coinvolto in nove reti nelle sette partite giocate contro avversarie neopromosse nel corso delle sue ultime due stagioni di Serie A: sette gol e due assist per lui; tra queste una marcatura nel 2022/23 allo stadio Via Del Mare contro il Lecce, lo scorso agosto. Andiamo a vedere proprio il confronto tra Caprari e Lukaku.