Dal week end arriva l’inverno: pioggia, neve e temperature in picchiata. Roma tra le città colpite

È in arrivo il primo ciclone del 2023 e Roma sarà tra le città più colpite. Dopo un Natale dalle temperature primaverili, pioggia e neve faranno ritorno sullo stivale causando un brusco calo delle temperature che si assesteranno su parametri in linea con le medie stagionali. Se la giornata di sabato 7 gennaio, sarà caratterizzata sostanzialmente da tempo stabile, lo stesso non potrà dirsi di domenica 8 gennaio, quando un fronte di aria fredda in discesa dal Polo Nord si dirigerà verso il Mediterraneo, portando neve sulle Alpi, inizialmente oltre i 1400 metri di quota e successivamente fin sotto i 1000 metri. Ma non solo. Lunedì la perturbazione si sposterà al Centro-Sud portando fiocchi inizialmente nell’Appenino centro-settentrionale per poi giungere anche nel Lazio e in Abruzzo. Sempre a inizio settimana sono previsti temporali nel Lazio, Campania e Calabria, dove soffieranno forti venti a partire da martedì. Temperature in calo. Mercoledì dovrebbe esserci una breve pausa, prima dell’arrivo sull’Italia di nuova perturbazione giovedì 13 gennaio.

LE PREVISIONI PER SABATO 7 GENNAIO

AL NORD

Molte nuvole anche basse sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni settentrionali ma con deboli piogge solo sulla Liguria. Dalla sera fenomeni in estensione anche a Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna ma sempre di debole intensità.

AL CENTRO

Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Centro dove avremo però molti addensamenti anche bassi specie su coste e pianura, maggiori schiarite sui rilievi. Nessuna variazione tra pomeriggio e sera salvo qualche pioggia in arrivo sull’alta Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino al Sud con ampie schiarite e locali addensamenti anche bassi specie sulle coste Adriatiche. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve aumento al Centro-Nord e in calo al Sud, massime in generale diminuzione.

