Milan-Roma, duello tra bomber: Abraham e Giroud a confronto

Si è conclusa la 16esima giornata di Serie e le sorprese non sono mancate. Il Napoli ha perso per la prima volta in stagione e la Lazio è caduta contro il Lecce. Ha faticato La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tre sfide interne consecutive di Serie A contro il Bologna per la prima volta nella competizione.

La Roma ha tenuto la porta inviolata in Serie A per la prima volta dal 17 ottobre (1-0 v Sampdoria), interrompendo una serie di cinque partite in cui aveva subito gol.

Solo l’Atalanta (sei) ha guadagnato più calci di rigore della Roma (cinque) in questa Serie A.

Quello di oggi al 6º minuto è il gol più veloce segnato da Lorenzo Pellegrini dall’inizio di una partita di Serie A.

Lorenzo Pellegrini ha ritrovato il gol all’Olimpico in Serie A che gli mancava da 290 giorni (20 marzo 2022). Gli ultimi tre gol di Lorenzo Pellegrini in Serie A sono arrivati su calcio di rigore, tanti penalty realizzati quanti quelli nelle sue precedenti 30 marcature nella competizione.

Marko Arnautovic ha giocato oggi la sua 50ª partita di Serie A e la 50ª con la maglia del Bologna in tutte le competizioni.

Questo è stato il 100° successo per Bryan Cristante con la maglia della Roma considerando tutte le competizioni – più di ogni altro giocatore giallorosso dal suo esordio con questa maglia.

Il prossimo incontro dei giallorossi sarà contro i rossoneri di Pioli. Il Milan ha vinto sei delle ultime sette partite nel primo match del nuovo anno solare in Serie A (1N). Ha inoltre vinto in tutte e sei le partite in cui ha segnato Tonali in Serie A. 10 tiri nello specchio ieri per il Milan: solo contro lo Spezia (11) i rossoneri hanno effettuato piú tiri in porta in questo campionato.

Rafael Leao ha segnato nel primo match dell’anno solare del Milan in tutte le ultime tre stagioni: 2023, 2022, 2021. Era da settembre 2021 che Leao non riusciva ad andare a segno in due presenze consecutive di Serie A.

Per la prima volta in carriera in Serie A, Sandro Tonali ha segnato un gol e fornito un assist nello stesso match. Tre dei cinque assist forniti con la maglia del Milan da Tonali in Serie A sono stati per gol di Leao. Era da dicembre 2021 contro il Genoa, che Brahim Diaz non partecipava a un gol (assist per lui oggi) in un match giocato lontano dal Meazza in Serie A.

Era dalla prima giornata contro l’Udinese che il Milan non trovava due reti nei primi 15 minuti di gioco di un match di Serie A. Andiamo adesso a confrontare i due bomber di Milan e Roma, ovvero Giroud e Abraham.

Giroud ha al suo attivo 108 passaggi riusciti, mentre Abraham ne ha 159. I 2 bomber si danno da fare anche nella metà campo che non gli compete, il giocatore del Milan ha infatti effettuato 21 duelli difensivi, quello della Roma ben 31. Sono 9 i tiri nello specchio per Giroud, 14 quelli per Abraham. Le occasioni create dal bomber francese sono 6, qulle del bomber inglese soltanto 3. Parità nei duelli aerei nella metà campo difensiva: vinti 6 a testa.