Lecce-Lazio: segui la Diretta Live del match. Formazioni e statistiche

Nonostante la Lazio abbia vinto tre delle ultime cinque sfide di campionato contro il Lecce (1N, 1P), la formazione pugliese ha trovato il successo in quella più recente (2-1 il 7 luglio 2020). I salentini potrebbero rimanere imbattuti in due partite di fila di Serie A contro i biancocelesti per la prima volta dal 2005 (tre in quel caso).

La Lazio ha segnato 41 gol negli ultimi 20 confronti contro il Lecce in Serie A, una media di 2.05 reti a incontro: l’unica partita della serie in cui non è andata a segno è stata un pareggio senza reti nel dicembre 2005.

Tutte le statistiche del match

Lecce e Lazio hanno pareggiato solo una volta nelle ultime 13 partite di Serie A in casa dei pugliesi: 0-0 il 21 dicembre 2005 – completano questo parziale cinque successi giallorossi e sette biancocelesti. La Lazio ha perso – subendo esattamente tre gol – due delle ultime tre partite di campionato contro avversarie con meno punti in classifica a inizio giornata (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 23.

Il Lecce potrebbe vincere tre partite di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2020: la formazione pugliese infatti ha trovato il successo negli ultimi due incontri nella competizione, dopo che aveva ottenuto i tre punti solo una volta nelle prime 13 gare del torneo in corso (6N, 6P). La Lazio ha tenuto la porta inviolata in otto delle ultime 10 partite di Serie A, più volte di ogni altra avversaria nel periodo. In generale, sono nove i clean sheet nel torneo in corso, dopo le prime 15 partite stagionali nel massimo campionato solo nel 1973/74 i biancocelesti ne hanno registrati di più (10 e nessun gol subito anche alla 16a).

Il Lecce (136) e la Lazio (160) sono due delle tre squadre che hanno tirato meno volte nelle prime 15 giornate di questo campionato (tra di loro solo la Sampdoria, con 152); tuttavia, da queste conclusioni i biancocelesti hanno prodotto 18.6 Expected Goals, contro gli 11.3 dei giallorossi (ultimi in questa graduatoria nel torneo in corso).

Il Lecce ha subito il 53% delle proprie reti in questo campionato su palla inattiva (9 su 17), il dato più alto in percentuale nel torneo in corso; dall’altra parte, la Lazio ha segnato appena il 12% dei suoi gol su gioco da fermo (3 su 26), percentuale più elevata solo di Empoli (8%) e Milan (10%).

Lorenzo Colombo è stato coinvolto in quattro gol nelle sue ultime tre gare di campionato (due reti e due assist); in generale è andato a segno nel 60% delle partite giocate da titolare nel torneo in corso (tre su cinque), nessun giocatore vanta una percentuale più alta (la stessa di Lookman e Osimhen), tra quelli con almeno 5 presenze dal primo minuto. Sergej Milinkovic-Savic è il giocatore che è stato coinvolto più sequenze su azione terminate con un gol in questa Serie A (14). Inoltre, è l’unico calciatore che ha segnato almeno tre reti e servito almeno tre assist in ciascuna delle ultime sette stagioni nel massimo campionato italiano.

Dove vedere Lecce-Lazio in tv e in streaming