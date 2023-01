Serie A, ecco chi ha vinto più “duelli aerei” nelle prime 15 giornate

Condividi

Il calcio, diceva qualcuno, è il gioco più bello del mondo. “Date un pallone a un bambino per farlo giocare e sarà felice”, ha detto durante un’intervista la teologa tedesca Dorothee Solle.

Ma il calcio è anche un gioco complicato, fatto di schemi, tecnica, assist, dribbling, intuizioni, moduli, pressing ma anche di fisicità e duelli aerei. Nel calcio, proprio questi ultimi, sono situazioni in cui due giocatori cercano di prendere il possesso di un pallone che è stato calciato in aria, solitamente durante un calcio d’angolo o un calcio di punizione.

I duelli aerei, questione di altezza (ma non solo)

I duelli aerei possono essere molto importanti perché il possesso di un pallone in aria vicino alla porta avversaria può portare a una opportunità di goal. I giocatori che sono bravi nei duelli aerei spesso hanno di solito un’ottima altezza (ma non è sempre così), un buon senso dell’equilibrio e una buona forza fisica per contrastare gli avversari e prendere il possesso del pallone. I duelli aerei possono essere molto emozionanti da guardare perché spesso sono combattuti con determinazione e intensità. Ma andiamo con calma. Domani termina la lunga sosta per il Mondiale in Qatar: il 4 gennaio, infatti, si giocano le 10 partite della 16esima giornata del campionato. Grande attesa per il big match Inter-Napoli. I nerazzurri sono senza Brozovic, i partenopei vogliono proseguire la fuga in testa. Dietro il Milan alle prese con l’emergenza infortuni, la Juve ritrova suoi argentini ma va a Cremona senza Vlahovic. Ecco come arrivano le formazioni alla seconda parte di stagione.

Il big match tra Inter e Napoli

L’Inter mette il Napoli nel mirino per credere ancora nella rimonta scudetto. Mercoledì a San Siro arriveranno i partenopei di Luciano Spalletti, in un big match con cui i nerazzurri sperano di svoltare nella seconda parte di stagione. Il distacco dai campani è di ben undici punti: senza una vittoria, la rimonta diventerebbe quasi impossibile. A complicare le cose c’è anche l’assenza di Marcelo Brozovic. Il croato infatti, dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra, ha svolto esami che hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro, come reso noto dal club nerazzurro. Brozovic salterà così la sfida con il Napoli e anche quella nel weekend contro il Monza: rischia però di saltare anche la Supercoppa contro il Milan del 18 gennaio in Arabia Saudita. Inzaghi riproporrà così la mediana con Calhanoglu in regia insieme a Barella e Mkhitaryan. A rilanciare i sogni tricolori ci ha pensato Lautaro Martinez, fresco campione del mondo con l’Argentina e carico per ripartire con la maglia dell’Inter.

Undici punti di vantaggio in classifica sull’Inter. È questa la certezza da cui riparte il Napoli alla caccia dello scudetto. La capolista torna in campo a San Siro 47 giorni dopo l’ultimo match giocato. Spalletti ha tenuto alta la concentrazione in una lunga sosta in cui le stelle azzurre, come Osimhen e Kvaratskhelia, hanno guardato da casa i Mondiali. In Qatar ha brillato anche il marocchino Azzedine Ounahi che il Napoli sta provando a comprare dall’Angers per averlo a giugn.

Il Milan, la Juve e le altre

Il Milan inizia il 2023 con il problema costante degli infortuni. I campioni d’Italia ripartono domani dal match in trasferta contro la Salernitana e Stefano Pioli deve fare i conti con la prima emergenza. In attacco il Milan deve sperare ancora una volta in Olivier Giroud tornato da appena una manciata di giorni dal riposo post-Mondiale. Davanti sono ko sia Ante Rebic, che nell’amichevole di Eindhoven ha riportato una lesione di un muscolo della coscia sinistra, che Origi, che continua a svolgere lavoro personalizzato dopo il problema al bicipite femorale.

Ancora out anche Ibrahimovic, non ancora pronto a rientrare. Così davanti ci saranno come al solito Leao – che ha terminato le vacanze intorno al 26 dicembre – e Giroud – di nuovo a Milanello dal 30. In alternativa l’allenatore rossonero potrebbe decidere di buttare nella mischia De Ketelaere ma sarebbe comunque un rischio, visto le continue prestazioni opache del belga. La Juve è finalmente al completo, almeno sulla carta. Anche Di Maria e Paredes hanno terminato le vacanze post-Mondiale e si sono ripresentati alla Continassa da campioni del mondo, ma non senza polemiche. Sui social, infatti, sono tanti i tifosi ad aver espresso il proprio malumore per il loro rientro così tardivo, con la finalissima del Lusail che si è disputata lo scorso 18 dicembre.

La Lazio di Sarri, che non sa se augurarsi o meno l’eventuale partenza di Luis Alberto, gioca in casa del Lecce sperando nella fame di gol di Immobile e di rivincita dopo il mondiale di Milinkovic-Savic. La squadra di Mourinho, che riparte dalla lunga frenata di novembre, ricomincia da Dybala e spera nel fresco innesto di Solbakken contro il Bologna che Thiago Motta ha trasformato ottenendo 4 vittorie nelle ultime 5 gare. L’Atalanta conta sul ritorno in forma di Zapata, Muriel e Zappacosta. Gioca in casa dello Spezia che sta per recuperare Dragowski. Il Torino si affida a Sanabria e riceve l’ultima in classifica Verona. I viola riabbracciano Amrabat, protagonista in Qatar e ospitano il Monza che recupera Pablo Marì dopo il ferimento due mesi fa nel supermarket di Assago. Dopo l’exploit iniziale l’Udinese è rientrato nei ranghi, con una posizione di classifica comunque soddisfacente.

Sottil spera di tornare al successo dopo otto turni ospitando l’Empoli che ha riabbracciato un ex rimpianto, Caputo, che ha chiuso la sua modesta avventura con la Samp. – Il Verona ha affidato la panchina a Zaffaroni, che affiancherà Bocchetti, e spera di avere presto a disposizione Borini. La Cremonese ospita la Juve mentre la terza pericolante è la Sampdoria che è sempre in attesa della cessione societaria e prova a fare un mercato di scambi con cui difficilmente riuscirà a rinforzarsi. Stankovic però è fiducioso e spera di prendere punti già nell’esordio in casa del Sassuolo, che sta disputando un torneo modesto non avendo tamponato le rilevanti assenze di Scamacca e Raspadori.

Duelli aerei, ecco chi vince la classifica in questa prima parte di stagione

In questa speciale classifica andremo a vedere chi ha primeggiato in questa prima parte di stagione sui duelli aerei.

Al primo posto, forse un po’ inaspettatamente troviamo Duric del Verona a parimerito con Holm dello Spezia. Sul podio anche Kim Min-Jae del Napoli con 43 duelli aerei vinti. È lui, probabilmente, la vera rivelazione del campionato. Soprannominato The Monster (il mostro), è noto per il suo stile di gioco duro e ruvido. Nonostante l’altezza, che pure gli consente appunto di affrontare molti duelli aerei, ha dimostrato anche delle notevoli doti atletiche, che lo avvantaggiano nei recuperi e nelle coperture difensive. Considerato uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico asiatico, ha dichiarato di ispirarsi a Sergio Ramos.