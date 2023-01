FantaSanremo 2023: iscrizioni, come funziona, regolamento, novità e cosa significa Papalina

Condividi

Cos’è e come funziona il FantaSanremo 2023. Ecco come si partecipa al gioco virale della kermesse, le cui iscrizioni sono state aperte il 27 dicembre. Il regolamento, i bonus e i malus, la creazione del team e cosa vuol dire Papalina

Il FantaSanremo è ormai il gioco nel gioco. L’anno scorso ha spopolato e lo stesso conduttore Amadeus ha preso parte ad alcune gag, coinvolto dai cantanti in gara. Manca sempre meno al Festivaldi Sanremo 2023, che è pronto a conquistare nuovamente i salotti di tutta Italia dal 7 all’11 febbraio prossimi, ma in molti aspettano anche il FantaSanremo 2023. Anche per quest’edizione, insomma, grande protagonista sarà il gioco virale sui social che contribuirà a rendere la kermesse ancora più partecipata e seguita. Scopriamo quindi subito di cosa si tratta, come funziona e come partecipare da casa creando la propria squadra.

Ecco che cos’è il FantaSanremo

C’è ovviamente chi ha già giocato a questo gioco e chi ha già dimestichezza con il Fantacalcio avrà meno difficoltà a capire il gioco del FantaSanremo. Il secondo, infatti, nato nelle Marche da un gruppo di amici appassionati del Festival (che solo nel 2021 ha deciso di portarlo anche sul web con tanto di sito), si basa sulle modalità del primo.

Il gioco consiste nell’organizzare e gestire una squadra virtuale, composta dagli artisti in gara. Ognuno può avere un team formato da cinque concorrenti in gara e, tra loro, deve scegliere il capitano della squadra. Chi desidera partecipare ha a disposizione una somma fittizia che serve per “comprare” gli artisti. La moneta di scambio si chiama Baudi, in onore del presentatore Pippo Baudo, che ha condotto il Festival di Sanremo svariate volte.

Cosa vuol dire la parola Papalina

Per chi l’anno scorso si fosse perso il Festival col suo FantaSanremo, vi spieghiamo di cosa si tratta con una sola parola: Papalina.

Papalina è il gestore del bar punto di ritrovo di otto amici di Porto Sant’Elpidio (Marche) appassionati di Sanremo e che hanno trasformato la loro passione in un vero e proprio gioco online gratis e aperto a tutti dedicato al Festival della musica italiana.

Papalina prima dello scorso anno e di Sanremo 2022 non significava niente, durante lo scorso Festival i cantanti in gara lo hanno ripetuto in continuazione sul palco per totalizzare più punti in ottica FantaSanremo 2022 (alla fine vinto da Emma Marrone).

In sole tre edizioni, il gioco del FantaSanremo da un bar di provincia è arrivato fino al palco dell’Ariston, diventando una competizione nella competizione e un’azienda con partita Iva. Il gioco permette ai big in gara di divertirsi e far divertire, di prendere Sanremo un po’ meno sul serio. Ed è stato capace di conquistare tutti, dagli appassionati agli artisti in gara fino allo stesso Amadeus, che da direttore artistico ha più volte difeso il nuovo trend in quanto strumento utile per coinvolgere quante più persone intorno allo spettacolo del Festival di Sanremo.

Come funziona il FantaSanremo

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti big in gara. Non è possibile né sforare i 100 baudi né acquistare solo 4 artisti. A seconda dei calcoli effettuati da chi ha inventato il gioco, alcuni artisti hanno un valore (espresso in baudi) maggiore degli altre, stabilito in base alla popolarità e alla probabilità di vincere (si tratta comunque sempre e solo di ipotesi). Per ciò, è facile che la squadra che si ha in mente di presentare al FantaSanremo non sarà la stessa che si potrà effettivamente presentare.

Nel corso di Sanremo 2023, agli artisti in gara vengono attribuiti dei punti in base ai bonus e ai malus inclusi nel regolamento di gioco, che potrà subire variazioni fino a lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 23.59 e, qualora ce ne fosse bisogno, potrà essere soggetto a interpretazioni e/o chiarimenti da parte della FIF anche durante la settimana del Festival.

Per esempio, se qualcuno cade dalle scale perderà dei punti ma, novità del 2023, se qualcuno è scalzo o indossa occhiali da sole ne otterrà. Oppure, chiunque dica “FantaSanremo” sul palco riceverà un malus di 10 punti, invece del bonus delle scorse edizioni.

Quando inizia e come ci si registra

A partire dal 27 dicembre 2022 è stato possibile iniziare a creare la propria squadra, semplicemente accedendo a questo link e seguendo le istruzioni. Se non si ha mai giocato, bisogna creare un account, scrivendo nome e cognome, una e-mail e il nome del team con cui si gioca. Successivamente si devono accettare le condizioni di gioco e del regolamento. A questo punto, basta premere sul pulsante CREA LA TUA SQUADRA, per poi selezionare cinque artisti senza superare i 100 baudi.

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO DI FANTASANREMO