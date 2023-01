Serie A, da Bennacer e Walace: ecco i migliori “recuperatori” di palloni

Il ruolo del mediano, il “recuperatore” di palloni

La sua principale funzione è quella di fare da collegamento tra la difesa e l’attacco, gestendo il pallone e organizzando il gioco della squadra. In fase difensiva, il mediano è chiamato a intercettare le azioni offensive avversarie e a recuperare il pallone, mentre in fase offensiva deve saper impostare l’azione e creare opportunità per i compagni di squadra. Il mediano deve essere dotato di buone capacità tecniche, in particolare per quanto riguarda il controllo e il passaggio del pallone, ma anche di una buona visione di gioco e di un’ottima capacità di lettura delle situazioni. Inoltre, deve avere un’ottima condizione fisica per poter garantire una buona copertura del campo e un’elevata intensità di gioco per tutta la durata della partita.

Il ruolo del mediano è fondamentale per il successo di una squadra in Serie A, sia in fase difensiva che offensiva. Un buon mediano deve avere una buona tecnica, una buona visione di gioco e una buona condizione fisica per poter svolgere al meglio le sue funzioni e contribuire alla vittoria della propria squadra.

La Serie A tornerà in campo il 4 gennaio 2023, dopo la pausa natalizia. La stagione calcistica italiana è stata sospesa per diverse settimane causa Mondiale in Qatar.

La ripresa della Serie A arriva in un momento decisivo della stagione, con alcune squadre che lottano per la qualificazione in Champions League e altre che cercano di evitare la retrocessione in Serie B.

La classifica di Serie A di calcio aggiornata

La certezza è data dal Napoli capolista in vetta, a +8 sul Milan e +10 sulla Juventus, le due inseguitrici che guidano un gruppetto di sei squadre racchiuse in altrettanti punti, per una corsa all’Europa più equilibrata e combattuta che mai. Ma vediamo la classifica di Serie A aggiornata.