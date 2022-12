Ama, la Cgil denuncia: “Bando ‘flash’ natalizio per un dirigente non previsto”

Condividi

Di Cola: “Voci insistenti raccontano dell’arrivo di un’altra figura apicale dalla Polizia Locale. Il Campidoglio fermi tutto”

Una “bizzarra” selezione lampo sotto le feste di Natale per dotare Ama di un dirigente, il cui profilo non è nemmeno previsto nella macrostruttura aziendale. E le insistenti voci di un arrivo prossimo negli uffici di via Calderon de La Barca di un’altra figura apicale, in questo caso dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Tutto ciò mentre Roma fatica a condurre la sua battaglia quotidiana per essere una città pulita.

La denuncia, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire, è partita dal segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola: “Roma è ancora sporca e l’Ama, anziché attrezzarsi per tenerla pulita, pensa solo a infornare dirigenti senza selezioni o con procedure molto discutibili. Il direttore del personale, assunto senza concorso e già consulente di Invitalia (società di provenienza del presidente Pace), lo scorso 22 dicembre ha bandito una selezione per reperire un dirigente che assumerà l’incarico di coordinatore delle Ama di Municipio, articolazioni territoriali della municipalizzata tutte ancora da strutturare”.

IL BANDO ‘FLASH’

Una figura che “non abbiamo trovato all’interno della macrostruttura aziendale citata nella selezione, che è iniziata il 23 dicembre e terminerà allo scadere del 28 dicembre: sei giorni compresi la vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, quindi sostanzialmente tre- ha spiegato Di Cola- Decisamente pochi per un bando pubblico degno di questa definizione ma sufficienti a fare nascere tanti interrogativi. Una fretta poco comprensibile, anche perché si tratta di un profilo non essenziale per Ama, quando invece sono ancora scoperti ruoli decisamente più strategici come ad esempio quello del direttore della pianificazione. Inoltre non comprendiamo perché l’azienda non abbia fatto richiesta di un reperimento interno o di una mobilità infragruppo, come già avvenuto per altri profili”.

I DIRIGENTI

Da agosto Ama “ha già assunto 5 figure dirigenziali (o con retribuzioni dello stesso livello)- ha continuato Di Cola- più altre 2 di supporto, tutte procedure non comunicate formalmente alle organizzazioni sindacali e di cui non c’è evidenza nella sezione del sito aziendale dedicata alle selezioni: un capo del personale, una responsabile della segreteria del presidente (arrivata dall’agenzia del Demanio) e una del direttore generale, un capo della Cybersecurity (da Invitalia), un generale della Guardia di Finanza in pensione come responsabile della security nelle sedi aziendali e due persone a supporto”.

UN MILIONE DI EURO

Nuovi ingressi che “per l’azienda comportano un esborso da circa un milione di euro”. La cifra tonda “sarà raggiunta col coordinatore delle Ama di Municipio” e “con l’arrivo di un’altra figura dai ruoli apicali della Polizia Locale di Roma Capitale, come riportano voci sempre più insistenti e fondate”. Con gli stessi soldi, secondo il sindacalista, “Ama avrebbe potuto assumere oltre quaranta operatori, tra i 650 nuovi ingressi che, come promesso a giugno da azienda e Comune, sarebbero dovuti arrivare entro la fine dell’anno e invece ne sono stati assunti ad oggi circa 400. Lavoratori necessari per pulire la città, anche a fronte dei continui pensionamenti, ma evidentemente la priorità non è il decoro di Roma”.

LA RICHIESTA AL CAMPIDOGLIO

Da qui la richiesta di intervento immediato a Roma Capitale: “Il Campidoglio fermi subito la procedura lampo per il reperimento del coordinatore delle Ama di Municipio- ha concluso Di Cola- oppure, visto anche il silenzio dell’amministrazione sulle nostre altre denunce, pure questa vicenda finirà nel nostro esposto che stiamo preparando per la Corte dei Conti”.

AZIENDA: RISPETTATE REGOLE IN SELEZIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI

“Con riferimento ai lanci di agenzia aventi ad oggetto il tema delle posizioni dirigenziali in AMA, l’azienda dichiara ancora una volta che tutte le regole sono state rispettate, che la selezione ha portato in AMA professionalità assenti, di grande qualità e di urgente necessità come, ma non solo, nel caso della collaborazione del Generale Di Terlizzi quale responsabile della sicurezza aziendale. La selezione attualmente in corso, pure ovviamente rispettosa di ogni requisito di legge, servirà, se andrà a buon fine, a reclutare il responsabile dello sviluppo delle AMA di municipio; obiettivo più volte dichiarato di importanza primaria dal Socio Unico. Infine, si evidenzia come il management aziendale non abbia mai ceduto alla tentazione di svolgere impropriamente il ruolo di dirigente sindacale mentre si assiste purtroppo al maldestro tentativo opposto”. Lo comunica AMA in una nota.

FONTE DIRE – www.dire.it