La classifica dei migliori capocannonieri in casa della Liga spagnola fino alla 14^ giornata

Con 13 goal all’attivo Robert Lewandowski si conferma il re della Liga. Acquisto evidentemente azzeccato da parte del Barcellona, almeno per la Liga, visto che in Champions la magia non è riuscita. L’unica partita persa dai catalani è proprio quella contro il Real, l’unico pari quello all’esordio contro il Rayo Vallecano, poi solo vittorie, con una striscia aperta di cinque consecutive.

E Lewandoski si dimostra il re assoluto anche in casa dove ha realizzato 7 dei suoi 13 goal. Robert ha giocato 13 partite (più 1 come riserva) effettuando 28 tiri in porta su un totale di 44 tiri (anche in questo il migliore dei propri colleghi in Liga).

In questa speciale classifica di goal fatti in casa Lewa è seguito da Aspas, attaccante del sorprendente Celta Vigo, che ha realizzato ben 6 reti sulle 7 totali nelle mura domestiche.

Buoni anche i suoi numeri in attacco: 22 tiri in porta su un totale di 37 tiri.

Il terzo posto va a Borja Iglesias, attaccante del Betis che tallona il suo collega catalano fin dall’inizio del torneo. Iglesias ha realizzato 5 dei suoi 8 goal nel proprio stadio.

Di seguito la classifica dei marcatori dei goal fatti in Liga.

Tre attaccanti diversi che si distinguono anche per caratteristiche. Analizzando le heatmap dei propri attaccanti si vede come Lewandoski ami stare davanti, decentrandosi più sulla sinistra. Iglesias e Aspas partecipano invece di più alla fase offensiva, dimostrandosi an che più prolifici in termini di assist (entrambi 4 contro i 2 di Lea) e cross (rispettivamente 10 e 8 contro i 5 dell’attaccante catalano).

A proposito di coppia del goal l’accoppiata Lewandoski-Dembelè è al terzo posto in Europa con 17 reti realizzate.

La Lazio aveva scommesso su Muriqi che in Italia ha recitato da comparsa. Si era ripreso a Maiorca nella seconda parte della scorsa stagione, così ha fatto di tutto per ritornarci e ora è vicecapocannoniere della Liga con 8 reti, insieme a Borja Iglesias del Betis. L’aria di Spagna gli fa bene. Scorrendo la classifica marcatori, di sicuro tra le sorprese c’è Federico Valverde, jolly del Real arrivato già a quota 6, come Vinicius, a +1 su Benzema, fermato però dagli infortuni. Iago Aspas è l’ancora di salvezza del Celta Vigo, Joselu quella dell’Espanyol, mentre la Real Sociedad, priva di un grande centravanti, si affida alle giocate del centrocampista Mendez e ovviamente ai colpi di genio di David Silva. Lui sì che non è mai fuori stagione.