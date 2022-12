Serie A, la classifica dei migliori marcatori in casa nella stagione 2022-23

Condividi

Victor Oshimen, capocannoniere di Serie A all’attivo con 9 goal, si conferma mattatore in casa. Allo Stadio Maradona finora la stella nigeriana ha realizzato sei reti contribuendo sempre alle vittorie del Napoli.

10 partite (più 1 come riserva). Osimhen ha effettuato finora 15 tiri in porta su un totale di 35 tiri e ha segnato 9 goal. Victor in media esegue 12 passaggi ogni partita con una percentuale di passaggi completati del 74%: finora ha effettuato 2 assist.

Numeri in linea con le statistiche del Napoli: in totale sono 37 i gol segnati in 15 gare, di cui 9 gol del capocannoniere di Serie A Osimhen, 6 marcature per la rivelazione Georgiana Kvaratskhelia e 3 gol a pari merito per Zielinski, Elmas, Lozano e Politano. Un Napoli così non si era mai visto prima, forse.

L’attacco partenopeo è seguito da quello di Inter e Milan a quota 34 e 29. La Lazio si ferma a 26, mentre Juventus e Udinese a 24.

Tra i bianconeri è proprio Vlahovic a vantare il secondo posto di questa speciale classifica di goal fatti in casa con 5 reti realizzate insieme a Leao (Milan), NZola (Spezia), e Arnautovic (Bologna).

Al terzo posto con 4 reti segnate seguono due milanisti (Diaz e Giroud), un napoletano Kvaratskhelia, un interista (Lautaro Martinez) e la rivelazione dell’Atalanta Lookman. A proposito dell’Atalanta di Gasperini, nonostante sia stata capace di superare la soglia dei novanta goal, sia nel 19/20 che nel 20/21, ha segnato finora solo 22 reti.

Per la prima volta dopo 5 anni non risultano attaccanti della Lazio.

I Biancocelesti di Sarri chiudono per ora al quarto posto con 26 reti segnate e un bottino di 30 punti messi in cassaforte con 9 vittorie e 3 pareggi. Senza le ultime sconfitte contro Juve e Salernitana, la Lazio si troverebbe di diritto al secondo posto a soli 5 punti dalla capolista, un vero peccato per la squadra biancoceleste che per ora, si dimostra troppo disordinata, nonostante i buoni risultati.

Di seguito tutte le statistiche dei capocannonieri della Serie A per goal realizzati in casa