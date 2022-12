Schianto a Gallicano: un morto e due feriti

Condividi

Drammatico incidente questa mattina a Gallicano nel Lazio dove una persona è deceduta per cause in corso di accertamento. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11,30 in Via Prenestina Nuova al Km 5,2, all’altezza del frantoio locale.

A scontrarsi una Opel Mokka e una Peugeot 208.

Uno schianto frontale spaventoso che non ha lasciato scampo a M.M., poliziotto originario di San Vito Romano in servizio a Tivoli. Nel sinistro, stando alle primissime ricostruzioni, è rimasta ferita almeno un’altra persona che viaggiava in compagnia della povera vittima, trasportata in elisoccorso a Roma.

Ferito anche l’altro conducente.

Sul posto, oltre alle autoambulanze, anche i carabinieri e il magistrato che hanno provveduto a trasportare la salma presso l’ospedale di Tor Vergata.

Resta da capire cosa accaduto.

È l’ennesimo incidente in una zona molto trafficata dove in passato si sono verificati gravi incidenti.