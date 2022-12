REGIONALI. D’AMATO PRESENTA COALIZIONE, DA PD A TERZO POLO: “VINCEREMO NOI”

Pd, Azione/Italia Viva, +Europa, Demos, Psi, Radicali, Europa Verde, Articolo 1, Sinistra Civica Ecologista, POP, Repubblicani, Socialdemocratici e Volt. Sono queste le liste politiche di centrosinistra che sosterranno la candidatura di Alessio D’Amato alla presidenza della Regione Lazio, che stamattina nella sede del suo comitato elettorale a via di Portonaccio – lo stesso che fu di Roberto Gualtieri – ha presentato ufficialmente quella che sarà la coalizione che lo sosterrà il prossimo 12 e 13 febbraio. “Io ve lo dico subito, voglio vincere e voglio farlo assieme a questa bellissima coalizione che dimostra coraggio e visione per lo sviluppo di questa Regione. Questa è una coalizione che vincerà il 12 e 13 febbraio e che farà della concretezza e del coraggio gli elementi fondamentali. Getteremo il cuore oltre l’ostacolo. Noi non guardiamo i sondaggi”, ha detto D’Amato intervenendo durante l’evento. Il candidato ha annunciato che “Piero Badaloni, espressione di battaglie che abbiamo vinto, presidierà il comitato elettorale”. Coordinatore del comitato sarà Enzo Foschi, mentre a curare il programma è l’ex assessore regionale e sottosegretaria al Mef del Governo Draghi, Alessandra Sartore. In merito alle geometrie di coalizione, ha proseguito D’Amato, “ci saranno sei liste di formazione politica e poi le liste di espressione civica, che presenteremo più avanti. Saranno in totale 8 liste. Le liste legate ai partiti sono quella del Pd, Terzo polo Azione-Italia viva, Più Europa, Demos, Partito socialista italiano e la lista dei Verdi”. Per il candidato “la competizione è ‘competitiva’, nel senso che possiamo e dobbiamo vincere. La coalizione è molto motivata, abbiamo una visione importante del Lazio nei prossimi anni, soprattutto con l’occasione di grandi appuntamenti, a partire dal Giubileo e dall’Expo, e su questo noi ci presenteremo competitivi”.