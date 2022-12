LAZIO, CONSIGLIO REGIONALE APPROVA ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO

Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Marco Vincenzi, ha approvato oggi la proposta di legge regionale n. 355 del 9 dicembre 2022, concernente: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie). Nella stessa seduta, il Consiglio ha anche approvato la proposta di deliberazione consiliare n. 90 del 14 dicembre 2022 (“Approvazione del bilancio consolidato della Regione Lazio, esercizio 2021, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”). La proposta di legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio è stata approvata con 21 voti favorevoli, 4 contrari e un astenuto; la proposta era composta di tre articoli. Il primo articolo è quello che dispone, ai sensi della legge regionale n. 11 del 2020, Legge di contabilità regionale, e nel rispetto del D.Lgs. 118 del 2011, l’esercizio provvisorio vero e proprio, per il 2023, fino alla data di approvazione del bilancio finanziario della Regione per il 2023-2025 e comunque non oltre il 31 marzo. In attesa delle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio regionale previsto per il 12 febbraio, il bilancio sarà quindi gestito in coerenza con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, sulla base degli stanziamenti di spesa per l’anno 2023, come stabiliti dalla LR 21 del 2021, Bilancio di previsione finanziario della Regione 2022-24; è consentito assumere impegni solo per spese correnti nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell’ultimo bilancio approvato, e per spese correlate eventuali, con la sola eccezione delle spese in conto capitale riguardanti opere pubbliche per interventi di somma urgenza e senza che sia consentito l’ indebitamento, ha spiegato il vice presidente della Regione, Daniele Leodori.