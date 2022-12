Gianluca Vialli ricoverato a Londra: gravi le sue condizioni. Le ultime notizie

Il mondo del calcio e non solo è in ansia per Gianluca Vialli. L’ex attaccante della Sampdoria e della Juventus, 58 anni, che lotta contro un tumore al pancreas e che nei giorni scorsi ha lasciato l’incarico di capo delegazione della Figc per sottoporsi a nuove cure, è ricoverato in una clinica di Londra e le sue condizioni si sarebbero aggravate. Nell’ospedale londinese sarebbe arrivata da Cremona anche la madre 87enne, per restare accanto al figlio in questo momento difficile.

La decisione di Gianluca Vialli

“Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”. Queste le parole di qualche giorno fa del capo delegazione delle Nazionale azzurra Gianluca Vialli alla Figc annunciando la sua assenza in occasione delle prossime gare della Nazionale. “L’obiettivo – prosegue Vialli – è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.

“Gianluca – ha commentato il presidente federale Gabriele Gravina – è un protagonista assoluto della Nazionale italiana e lo sarà anche in futuro. Grazie alla sua straordinaria forza d’animo, all’Azzurro e all’affetto di tutta la famiglia federale sono convinto tornerà presto. Può contare su ognuno di noi, perché siamo una squadra, dentro e fuori dal campo”.

La paura di morire di Villie le sue speranze

“Io ho paura di morire, eh. Non so quando si spegnerà la luce che cosa ci sarà dall’altra parte. Ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire”. Gianluca Vialli aveva parlato così della sua malattia confidandosi con Alessandro Cattelan durante “Una semplice domanda”, il docu-show che è andato in ondasu Netflix.

“Però – aveva aggiunto – mi rendo anche conto che il concetto della morte serve per capire e apprezzare la vita. L’ansia di non poter portare a termine tutte le cose che voglio fare, il fatto di essere super eccitato da tutti i progetti che ho, è una cosa per cui mi sento molto fortunato”.

E ancora: “La malattia – evidenzia l’ex attaccante della Nazionale, di Samp e Juve – non è esclusivamente sofferenza: ci sono momenti bellissimi. La vita – e non l’ho detto io ma lo condivido in pieno – è fatta per il 20 per cento da quello che ti succede ma per l’80 per cento dal modo in cui tu reagisci a quello che accade. E la malattia ti può insegnare molto di come sei fatto, essere anche un’opportunità. Non dico al punto di essere grato nei confronti del cancro, eh…”.